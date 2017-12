Jól tejel a hóesés a karácsonyi dalok előadóinak

Továbbra is rendületlenül Mariah Carey dala, az All I Want for Christmas Is You az év végi időszak egyik legnagyobb kedvence, de a The Economist a héten közzétett felméréséből az is kiderül: az időjárás és a napszak is befolyásolja, milyen ünnepi számot hallgatunk a legszívesebben. A tizenhárom legnépszerűbb karácsonyi dal a Spotify zeneszolgáltatón elérte már az egymilliárdos játszást, és ebből a fent említett szám is jócskán kiveszi a részét. A Mariah Carey által 1994-ben felvett, egyébként csupán negyedóra alatt írt slágert 210 milliószor indították már el, kiadása óta pedig 60 millió dollárnyi jogdíjat zsebelt be az előadó.

Ahogy a Spotify által a The Economist rendelkezésére bocsátott adatokból látszik, a földrajzi eloszlás szerint is változik, milyen karácsonyi zenét hallgatunk előszeretettel. A tavaly december 25-ig tartó két hónapos időszakban az derült ki, hogy a leggyakrabban a svédek és a norvégok szeretnek ünnepi dallamokra hangolni. Minden hatodik dal, amit tavaly decemberben hallgattak, karácsonyi volt: a listán nagyjából 1500 tétel szerepelt, köztük angol nyelvű és helyi számok egyaránt. Ezzel szemben Brazíliában, ahol azért szintén nem kevés keresztény él, százötvenből csupán egy dal volt ünnepi tematikájú. Az Amerikai Egyesült Államokon belül is megoszlottak az adatok, hiszen míg mondjuk New Hampshire-ben minden kilencedik, addig Nevadában már csak minden huszadik dallam hívta elő a száncsengők hangulatát.

Mi okozhatja ezeket az eltéréseket, ha a különbségek nem feltétlenül ott keresendők, hogy a helyiek mennyire és miként ünneplik a karácsonyt? A The Economist vizsgálatában egy sor tényező befolyásolja mindezt: a vallásosság mellett a nappali órák száma, de az időjárás is alakítja, hogy az embernek mennyire van hangulata a csilingelő, ünnepváró dalokhoz. A karácsonyi számok ott a legnépszerűbbek, ahol a legkevesebb ideig van világos napközben, és ahol az idő a legcsapadékosabbnak mondható.

A hírmagazin 25 országot vizsgált az északi féltekéről, és arra jutott, hogy minden egyes pluszóra, amit már sötétben kell tölteni, három százalékot dob a Spotify szolgáltatón a karácsonyi slágerek játszási számán. Ha pedig esik az eső, fél százalékkal jobban pörögnek az ünnepi dallamok, mint a szárazabb napokon. Mint a lap írja, 20 százalékkal kevesebb behavazott amerikai nap nagyjából tízezer dollárnyi jogdíjtól fosztja így meg Mariah Carey nagy sikerű slágerét.

Ha csak az Egyesült Államokat nézzük, minden pluszórányi sötétség 1,5 százalékkal több száncsengőt jelent, míg a hidegebb idő is enyhe emelkedést hoz az ünnepi dallamok terén. Igaz, ez túl számottevőnek azért nem mondható: ha egy államban tíz fokot esik a napi középhőmérséklet, az 0,1 százalékot javít a karácsonyi dalok játszási számán. Persze a legnagyobb növekedést mindig az hozza, ha leesik a hó: a táj fehérbe borulása két százalékkal több ünnepi slágert jelent az amerikaiak életében. Azokban az államokban pedig, ahol a hitüket leginkább megélők laknak, szintén nagyobb igény van az ilyen zeneszámokra.

Persze az nem jelent újdonságot, hogy a napsütéses órák száma vagy az időjárás jelentősen hat a fogyasztói hangulatra is. Mindenesetre a gazdasági lap csak a befolyásoló tényezők ötven százalékát tartja feltérképezettnek, és úgy látja, a maradék ötven legalább annyira rejtélyesnek számít, mint a Mikulás maga. Az pedig ugyanúgy kérdéses marad, hogy mindez hogyan hat a zenehallgatásra: kevesebbet fogyasztunk összességében, vagy csupán az egyéb dalokról áthangolódunk az ünnepiekre?

Az All I Want for Christmas Is You mellett számos más karácsonyi kedvencet említhetünk még, ami sokak szívéhez közel áll szerte a világon. A tavaly épp karácsonykor elhunyt George Michael (és a Wham!) örök klasszikusa a Last Christmas, ami nélkül nincsenek ünnepek, de említhetjük Paul McCartney 1979-es szerzeményét, a Wonderful Christmastime-ot vagy az Igazából szerelem slágerét, a Christmas Is All Around című feldolgozást.

Nick Hornby Egy fiúról című regényéből pedig tudjuk, egy jól eltalált karácsonyi dal mennyire jövedelmező lehet szerzője számára: a főhős, Will Freeman például nem dolgozik, mégis vígan megél az apja által írt sláger jogdíjaiból. Ugyanakkor a valóságban ez azért sokszor mégsem ilyen könnyű. A Guardian 2005-ben kérdezte az Emerson, Lake & Palmer tavaly elhunyt tagját, Greg Lake-et az ő szerzeményéről, az I Believe in Father Christmasről. Mint a rocksztár elmondta, valóban még mindig játssza a rádió az 1975-ös dalt, és remek dolog szeptemberben bezsebelni a jogdíjakat, de azért ebből a pénzből nem tud saját szigetet vásárolni a Karib-térségben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.08.