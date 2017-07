Jön Ringo Starr új albuma, McCartney is énekel rajta

A dobos 19. szólóalbumának, a Give More Love-nak két számában – a We're on the Road Again és a Show Me the Way című dalokban – hallható lesz korábbi zenésztársa, Paul McCartney is. A második dalt Starr a feleségének, Barbara Bachnak ajánlotta.

A sztár a Reutersnek beszélt a két dal történetéről: „Paul a saját útját járja, éli a maga életét. Én is járom az utamat, zenét írok, lemezeket csinálok. Paul a városban volt, ezért felhívtam, és mondtam neki, hogy írtam neki egy dalt, játssza el”.

Ringo Starr minden évben nyilvánosan ünnepli a születésnapját, idén is nagy tömeg gyűlt össze pénteken Hollywood utcáin, ott volt többek között Joe Walsh, Starr együttesének gitárosa és a Twin Peaks rendezője, David Lynch.

A Beatles a hatvanas években a világ egyik leghíresebb popegyüttese volt, a „legendás négyes” együtt is, a tagok külön-külön is bekerültek a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Paul McCartney a minap azzal került a hírekbe, hogy hosszú évek után sikerült visszaszereznie az 1960-as években John Lennonnal közösen jegyzett dalainak, így többek között a Hey Jude-nak és Let it benek a jogait.