Kalapács alatt Dalí rágógumiszerű csontfigurái

Salvador Dalí a harmincas évek első felében készített két festménye is szerepel a Sotheby’s aukciósház szürrealista művészetre fókuszáló londoni árverésének tételei között. A vásznak különlegessége, hogy a feminizmusáról is ismert extravagáns Tota Cuevas de Vera grófné személyesen a művésztől vásárolta őket. Az argentin arisztokrata hölgy Buenos Airesben élt, és Európában is gyakran megfordult. A húszas-harmincas évek párizsi művészvilágából mások mellett Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Max Ernst, Man Ray és Luis Bunuel is a baráti társaságába tartozott. Nemcsak gyűjtője, de részese, alakítója volt a korszak művészetének.

Az 1931-ben megfestett Gradiva című vásznon Dalí lázálmos festészete és technikai virtuozitása is megmutatkozik, mintha a neonkorszak pin-up lányait előlegezné, vagy épp egy profetikus Marilyn Monroe-portré lenne. Az erotomán háza című kép előterében Dalí furcsa, csont- és rágógumiszerű, álomban fogant alakjait látjuk, a háttérben pedig a katalán tájkép sejlik fel. Utóbbi alkotást sohasem láthatta még a nagyközönség, de a Gradiva is mindössze egyszer szerepelt kiállításon. Február 28-án 1,8, illetve 1,2 millió fontról indul értük a licit.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.08.