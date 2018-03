Kapitányt fogott az ethno funk testvériség

Bár a magyariul beszélő törzsek, hajóik nem lévén, lóval vették be a Magna Hungáriától délre fekvő Folkland-szigeteket, azóta eltelt ezer esztendő – de legalább huszonhárom év −, és a Szent Veréb segedelmével időnként mégiscsak felszállnak egy hajóra, még ha az egy állóhajó is. Szombat este újra az A38 színpadára lép a Kerekes Band, mégpedig Deák Bill Gyulával. – Bármilyen hihetetlen, Bill kapitány még sosem zenélt az A38-on. Még mi is ízlelgetjük: a kapitány először a hajón, az ethno funk testvériséggel – mondja Fehér Zsombor, a Kerekes Band frontembere. – Régóta barátok vagyunk, sok éve készülünk erre a fellépésre, és nincs semmi meglepő a Kőbánya blues és a csángó boogie találkozásában: Radics Béla után ugyanis Deák Bill Gyula vitte tovább azt a lángot, amit még Jimi Hendrix gyújtott.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Fehér Zsombor öccse, Viktor, a zenekar dobosa is Hendrix- és Deák Bill-rajongó. − A Rossz vér, amit együtt játszunk, olyan, mint a népi balladák többsége: az élet nyomorúságát énekli meg. Ha eltelik még ötven év, valószínűleg a népdalok közé fogják sorolni – véli. − A népzenéből a könnyűzene irányába az első ugrást nekem is a blues jelentette, évekig hallgattam Muddy Waters felvételeit. − Amikor fölvetem, valójában a blues is népzene, helyeselnek. – Olyannyira, hogy maga a Smithsonian Folk Intézet ment ki a gyapotföldekre Muddy Watershez, mert hallották, van még egy fiatal tehetség, aki az öregektől tanult. Muddy Waters tehát népzenei adatközlőként kezdte – meséli Fehér Zsombor. − Mi is éppúgy jártunk a Palócföldre, Erdélybe, a Gyimesbe az idős mesterektől tanulni, mint ahogy a Beatles és a Rolling Stones is elzarándokolt Watershez. Tiszteljük, szeretjük a zenei ősöket, közös fellépéseink is voltak a mestereinkkel, a Tímár testvérekkel, de végül a saját utunkon haladva, a saját számainkkal lettünk sikeresek.

A blues eszerint csillagkapuként működik a Kárpát-medencében: Agócs Gergely blueszenészként kezdte, és jutott el az autentikus népzenéhez, míg a Kerekes Band tagjai az autentikus népzenétől érkeztek az ethno funk szigeteire. – 1995-ben, amikor a zenekar megalakult, sokféle zenét hallgattunk – meséli Fehér Zsombor. − A Woodstock-generáció dalait és jazzt. Pimaszul nyúlva ezekhez a zenékhez ezt a sokféleséget úgy sikerült ötvöznünk, hogy ne utánérzés legyen a végeredmény, hanem a saját magunk zenéje. − Sok mindent megismerni, majd mindazt bizonyos értelemben elfelejteni, hogy megtalálhassák a saját hangjukat, persze nem magától értetődő. – Én a zenét úgy szeretném megtapasztalni, mint egy érzést – mondja erre Fehér Zsombor. – Nagyon kedvelem például John Coltrane muzsikáját, de ő egy jazzkincstárból matekozta ki a számait, amire én képtelen volnék.

Mindenki mást keres a zenében – folytatja bátyja gondolatmenetét Fehér Viktor. – Van, aki a szépséget, más a gyönyörű harmóniákat, megint más a romantikát. Nekünk az energia a fontos, az enervált romantikától a falra mászom. Mi is próbálkoztunk már visszafogott, leültetős számokkal, de rendkívül kellemetlen érzésekkel jöttem le a színpadról: nem adtuk ki magunkból mindazt az energiát, ami az odaúton felgyűlt bennünk. − A zenekar persze nem csak „energiafüggő”. – A zenénk nagyon komoly, átgondolt, ami mellé egy teljesen komolytalan brandet építettünk fel. Annyira komolytalant, hogy már komolyan kell venni. A végletekig eljátszunk a képzeletbeli országunk, Folkland gondolatával – utal Fehér Zsombor a Back to Folk című lemezük világára is, amely tavaly a World Music Charts Europe 200-as éves listáján végezte.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

– Folkland eredetileg Folkisztán névre hallgatott, csak ezekben a viharvert időkben nem akartuk senki érzékenységét megsérteni – árulja el a 2016-os album kapcsán Fehér Viktor, majd eljátszanak a gondolattal, kazahsztáni koncertjükön milyen sikert aratnának e névvel. – A főváros születésnapján, ami véletlenül egybeesik az elnök születésnapjával, fogunk Asztanában fellépni – meséli Fehér Zsombor −, de meghívásunk van egy jamaicai jazzfesztiválra és Szicíliába is; remélem, a maffiafőnök udvarába. Tehát mindenki megtalálhatja a Kerekes Band zenéjében azt, ami neki tetszik. Sőt még azt is, ami nincs benne. Mint furulyáshoz, hozzám mindig a Jethro Tull-lal jönnek, hogy biztos nagy rajongója vagyok. Kétszer, ha hallottam: nekem túl barokkos. Mivel egriek vagyunk, csömörünk van a barokkos túlburjánzástól.

A Kerekes Band egyébként nemrég jelentkezett új albummal: remix lemezük a nyolcvanas évek kultikus számítógépének hangzására, a Commodore 64-re készült. S bár eddig változatlan felállásban játszottak, basszusgitárost váltottak: Kónya Csaba helyére a zenekar hangmérnöke, Sohajda Péter érkezett. – Ebben a váltásban is ott van a Jimi Hendrix Experience és a Rolling Stones útja – mondja komoly arccal, ironikus hangon Fehér Zsombor.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.24.