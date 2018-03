Kedvünkre böngészhetjük Kosztolányit

Egyre bővül Kosztolányi Dezső műveinek digitális kritikai kiadása, és elérhető már egy online forrásjegyzék is – derült ki a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM) kedden tartott sajtótájékoztatón.

A PIM és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének közös projektje az a DigiPhil, ahol egyre több XX. századi szerző művei válnak elérhetővé számos különböző változatban. Tudományos szövegkiadások, bibliográfiák és kutatási adatbázisok online tudástáraként is működik az oldal, illetve személy- és földrajzi neveket is azonosítani lehet rajta.

Külön kiemelendő a Móricz Zsigmond-kutatás: a szerző levelezésének digitális kiadását nem előzi meg nyomtatott változat, ahogy a világháborús napló, és a hozzá tartozó térképes megjelenítő is úttörő vállalkozás. Ezek a jövőben válnak majd elérhetővé. Jelenleg Mikszáth Kálmán elbeszélései mellett fenn találjuk a Kassák Lajos-féle A Tett folyóirat hasonmás és átírt szövegét. Az Eötvös Collegium diákjainak közreműködésével, Vaderna Gábor vezetésével pedig zajlik a Ma digitalizálása.

Kosztolányi Dezső regényeinek digitális kritikai kiadása is megindult, az Aranysárkány után pedig jött az Édes Anna, az Esti Kornél, illetve folyamatban a Pacsirta. Az Édes Annának öt változata is megtalálható a DigiPhilen: a kézirat mellett fenn vannak a nyomtatott szövegváltozatok, a jegyzetek, a tárgyi magyarázatok is. A kritikai kiadások előnyei így jóval természetesebb közegben jelenhetnek meg, más ez, mintha egy vaskos könyvet ide-oda lapoznánk – hangzott el a sajtótájékoztatón Bengi Lászlótól. Az ELTE BTK adjunktusa elmondása szerint továbbá a digitális kiadások nem lezártak, azokat a jövőben is egészítik ki, pontosítják.

Ha a regényeket nézzük, bármelyik szövegelemnek meg tudjuk találni vele párhuzamosan a másik verzióját – jegyezte meg a kritikai kiadás sorozatszerkesztője, Veres András. Legalábbis, ahol mindkét helyen fellelhető az adott rész. Kosztolányi például volt, hogy bekezdések sorrendjét változtatta meg, de hosszasan bíbelődött a házimunka leírásánál is. Úgy érezhette, ebben még ő sincs annyira otthon – viccelődött Veres. Az Édes Anna szereplőjénél, Jancsi úrfinál is volt ilyen habozás: Veres szerint legenda, hogy őt magáról mintázta volna a szerző.

Ezzel párhuzamosan alakul ki a Kosztolányi Adatbázis is, ahol a korabeli magyar sajtóban megjelent írásokat gyűjtik egybe. A PIM munkatársa, Dobás Kata szerint e tekintetben 2004 óta folyik a munka, a forrásgyűjtés pedig az 1903 és 1936 közti magyar nyelvű sajtóban történt. Arany Zsuzsanna vezetésével zajlottak a munkálatok, az elsődleges cél pedig a kritikai kiadásokon dolgozók segítése volt. Az erdélyi sajtót különösen nehéz volt feltérképezni, legalább három kolozsvári útra is szükség volt eddig hozzá.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.28.