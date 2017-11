Kerényi Miklós Gábor: Az én generációmnak teljesen hétköznapi dolog volt a fenekelés

Semmilyen típusú megalázás ebben nem volt – jelentette ki Kerényi Miklós Gábor az RTL Klub Híradójának azzal kapcsolatban, hogy kiderült, vállfával fenekelte el egyik színészét.

Hozzátette, hogy ennek különös jelentősége nincs, nem a fájdalomokozás volt a lényeg, és maga Maros Ákos is elismerte, hogy nem történt szexuális zaklatás. Kitért arra is: az ő nemzedékének az, hogy „a fenekére kapott egyet a szüleitől, az edzőjétől vagy a tanártól az iskolában”, teljesen hétköznapi dolog volt. A tánccsoportokban ma is létezik avatás – fogalmazott.

Ismert, a Budapesti Operettszínház művészeti vezetőjét és volt főigazgatóját, Kerényi Miklós Gábort hétfőn név szerint is megnevezte Maros Ákos egykori színész, táncos és műsorvezető, mint aki zaklatta őt. A színház ezt követően közölte: a továbbiakban nem tart igényt a nyugdíjba vonulását vasárnap bejelentő „Kero” munkájára.

A volt főigazgató ezek után a Facebookon kért bocsánatot Marostól és mindazoktól, akik hasonló történetekkel álltak a nyilvánosság elé, ám ezt az áldozat nem fogadta el.