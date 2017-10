Két rendezőt is zaklatással vádolnak

Harvey Weinstein filmmogul után két újabb rendezőt vádolnak szexuális zaklatással az Egyesült Államokban. James Tobackkel szemben egyenesen harmincnyolc nő fogalmazta meg állításait, a Nickelodeonnak dolgozó Chris Savinót pedig azután rúgták ki, hogy többen is a molesztálásairól adtak számot.

Savino főként A Lármás család rendezőjeként ismert, ezenkívül olyan animációs filmek készítésében is közreműködött, mint a Dexter laboratóriuma, a Pindur pandúrok és a Fosterék háza képzeletbeli barátoknak. A Cartoon Brew először csak a felfüggesztéséről számolt be, majd a Variety már arról írt, hogy hivatalosan is kirúgták a férfit. A BoJack Horseman egyik rendezője, Anne Walker Farrell a Twitteren számolt be róla: Savino tizenöt évvel korábban molesztálta őt. A Cartoon Brew más nőről is tud, akit Savino zaklathatott.

Anne Walker Farrell egyúttal leszögezte azt is a Cartoon Brew-nak küldött közleményben: nem az zavarja, hogy az emberek szeretik A Lármás családot, hanem hogy Savino hosszú ideig viselkedhetett szexuális ragadozóként. „Azt hiszem, úgy is lehet élvezni egy műsort, hogy felismeritek az alkotók viselkedési problémáit, sőt kiálltok velük szemben” – írta.

Az Oscar-jelölt író-rendező James Tobacket a Los Angeles Times szerint vádolják szexuális kényszerítéssel. A nővadász és A szerető című film rendezője New York utcáin környékezett meg többeket, és ígért nekik ellenszolgáltatásért sztárságot, és volt, aki előtt maszturbálni kezdett. A 72 éves férfi tagadja a vádakat. Mint kijelentette, sosem találkozott az érintett nőkkel, vagy ha mégis, körülbelül öt perc erejéig, és nem emlékszik a történtekre.

Többek között a Veruca Salt zenekar énekes-gitárosa, Louise Post, valamint Terri Conn színész vádolta zaklatással a férfit. A színész Echo Danon is felidézett egy esetet, mikor a rendező az 1999-es Fekete-fehér forgatása során nyomult rá. A férfi elkezdte fogdosni őt, majd azt mondta neki, elélvezne, ha a nő a szemébe nézne, és ő is hozzáérne. „Mindenki dolgozni akar, így belenyugszanak a hasonlókba” – jelentette ki Danon.

„Nagyon büszke vagyok a nővéreimre, akik leterítettek egy másik disznót, James Tobacket is” – üzente a Twitter-oldalán vasárnap Asia Argento olasz színész. Róla korábban megírtuk: kénytelen volt elhagyni hazáját azok után, hogy beszámolt Harvey Weinstein egy zaklatásáról. Ahelyett, hogy kiálltak volna mellette, többen is a nőt kezdték vádolni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.24.