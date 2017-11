Kiadványai miatt a börtönt is megjárta Cserépfalvi Imre

Ő adta ki József Attila klasszikus, Nagyon fáj című verseskötetét, de gondozta Kassák Lajos és Radnóti Miklós könyveit is. Az első világháború után Párizsba emigrált, a második alatt letartóztatták, majd halállistára is került. Miután a nevét viselő könyvkiadót államosították, és nem maradt számára több lehetőség, a méhészkedés felé fordult. Hosszú és fordulatos élete során kétségkívül formálta a XX. századi magyar irodalmi világot Cserépfalvi Imre, mégis mintha elfelejtettük volna őt. Pedig a nevéhez kötődik a Szép Szó folyóirat elindítása, ahogy egy sor a második világháború előtti náciellenes, baloldali kiadvány megjelentetése is.

Egykori lakóhelyén, a Budakeszi út 47/C. alatt található villában idén májusban avatták fel az emléktábláját, most hétvégén pedig a cserépfalui emlékszoba átadására került sor. Az avatót, amelyen beszédet mondott többek közt Tállai András államtitkár, Szörényi László irodalomtörténész, valamint a falu polgármestere, Csendes Péter, a legendás könyvkiadó szülőháza helyén tartották. Az ott megtekinthető kiállítást kurátorként Tokaji Nagy Erzsébet, illetve Szkárosi Endre, Boros Géza és Rónai Zsuzsanna gondozta.

– Az „öreg” legendája megvan, sokan emlékeznek rá jó szívvel, de bizony ideje volna emlékezetét felfrissíteni – mondja lapunknak Szkárosi Endre. A József Attila-díjas költő-irodalomtörténész maga is nagyon hiányolja az 1991-ben, kilencvenegy éves korában elhunyt Cserépfalvit, ahogy, mint mondja, a rendszerváltás körül újraindítani szándékozott, ám megkapaszkodni nem tudó új Cserépfalvi Kiadó egykori munkatársai is. Vagy épp a kiadótulajdonos lánya, Galligan-Cserépfalvi Katalin, aki az idén tavasszal maga is részt vett egy budapesti városnéző sétán. Ő 1957-ben hagyta el az országot, hogy az Egyesült Államokban doktoráljon irodalomtörténetből, és több egyetemen tanítson aztán. A Mimikokónak becézett lánnyal kiskorában még József Attila játszott a családi szőnyegen, de aztán hamar kénytelen volt felnőni. A háború alatt egyedül, álnév alatt kellett bujkálnia vidéken, amiről megírta emlékezésregényét, a Mimikokó illegális életét.

Fotó: Darvas Tóth Péter

De akadnak még bőven Szkárosi elmondása szerint, akik ápolják a Deutsch Imre néven született könyvkiadó emlékét. Somlyó Bálint és Bacsó Béla esztéták ugyanúgy foglalkoznak vele, ahogy Lóska Lajos művészettörténész, vagy épp Léderer Pál történész, aki a Budakeszi úti emléktábla-avatásnál méltatta Cserépfalvit. A mostani kiállítást gondozó Boros Géza művészettörténész ráadásul szintén cserépi születésű, míg Tokaji Nagy fontos kutatója a könyvkiadósnak.

Szkárosi ugyanakkor úgy látja, az emlékezet ápolásában bőven vannak még feladatok. – Ideje volna többek közt Tokaji Nagy Erzsébet doktori monográfiáját korszerűsítve kiadni – mondja. Vagy épp kiadási politikáját tanulmányozni, „annál is inkább, mert a Cserépfalvi 1950-ben történt államosítása után a teljes dokumentáció elveszett.” Szkárosi ezek mellett érdemesnek tartja tovább kutatni azt az irodalmat, amit Cserépfalvi előmozdított. Ismert például, hogy a könyvkiadós Tiborc címmel Kálmán Kata Észak-Magyarországon készült szociofotóit adta közre „a vidéki nyomort akkoriban felfedező városi lakosság számára”.

De felkarolta a falukutató írókat is, így kiadva Szabó Zoltántól A tardi helyzetet (1936) és a Cifra nyomorúságot (1938), illetve Kovács Imrétől az 1937-es A néma forradalmat. – Mielőtt Szarvaskőre kerültünk, akkor jelent meg közös kötetben A tardi helyzet és a Cifra nyomorúság. Mindenki arról beszélt papa környezetében, hogy A tardi helyzetből végre megtudja mindenki az igazságot a magyar faluról. A könyvet a tardi asszonyok hímzései díszítették, így próbálta apám némi jövedelemhez juttatni ezeket a nagyon szegény, barlanglakó nőket – mesélte lapunknak adott 2003-as interjújában Galligan-Cserépfalvi Katalin.

Fotó: Darvas Tóth Péter

Kérdésünkre, hogy miben állhat Cserépfalvi öröksége, Szkárosi kifejti: a könyvkiadós legfőképp bátor módon formálta az akkor kortárs magyar irodalmat. – Ő maga József Attilával való tartós barátságát és az ő élete végéig történő támogatását tekintette meghatározó élményének és tapasztalatának – jegyzi meg az irodalomtörténész. Mindemellett szerinte Cserépfalvi fontos történelmi-kulturális kiadványokat is megjelentetett. Említhetjük ezek között Kodolányi János Suomiját, Cs. Szabó László Doveri átkelés című útirajzát vagy Szekfű Gyula Forradalom után című művét, de a világirodalomra is nyitott volt, kiadva Malraux, Gide, Aragon és Éluard műveit.

– Rendkívül nyitott és kockázatvállaló volt, szerzőivel, így Kovács Imrével együtt többször állt bíróság előtt, ahogy a börtönt is megjárta – eleveníti fel Szkárosi. – Vallotta, hogy a költészet szeretete megvéd a rossztól, mintha csak egy páncél borulna ránk vele.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.14.