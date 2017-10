Kiállnak Sárosdi Lilla mellett a kolléganői

A szakma képviselői is a Marton Lászlót korábbi zaklatójaként megnevező Sárosdi Lilla mellett állnak, és másokat is kiállásra buzdítanak. Ismeretes: a színésznő csütörtökön mondta el, hogy ki volt az, aki orális szexre szerette volna rávenni őt egy autóban.

Facebook-oldalán számolt be róla még a múlt héten, hogy miután részt vett egy próbán, a rendező és egy barátja kocsikázni hívta őt. A Margit hídnál aztán a rendező utasította volna rá, hogy puszilja meg a nemi szervét, mire ő sírva fakadt. Korábban megkerestünk az esettel kapcsolatban több színházi vezetőt, rendezőt is. Többek között Karinthy Márton és Balázs Péter is megszólalt, elítélve a zaklatásokat, de állítva, ők a környezetükben nem tapasztaltak hasonlót.

Miután többen is arra biztatták Sárosdit, hogy mondjon egy nevet, csütörtökön felfedte, kiről mesélte történetét. „Az illető Marton László, a Vígszínház egykori igazgatója, rendező és egyetemi tanár” – jelentette ki.

Marton László Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházi rendező, színigazgató, érdemes és kiváló művész a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén 2017. május 5-én Fotó: Zih Zsolt / MTI

Többször is próbáltuk elérni Martont, de nem vette fel a telefont. Viszont közleményt adott ki, állítva, hogy Sárosdi szavai minden valóságalapot nélkülöznek. „Rágalom! Ezért kénytelen vagyok a megfelelő lépések megtételére” – írta. Sárosdi a HVG.hu-nak azt nyilatkozta, a bíróság előtt is vállalja az igazát. Kerestük mi is, de arra kért, később hívjuk.

Mint közben a HVG.hu beszámolt róla, a Színház- és Filmművészeti Egyetem jelenlegi, valamint korábbi diákjai petícióban kérik a rektortól és kancellártól, hogy függesszék fel Marton Lászlót tisztségei alól. „Kérjük továbbá, hogy az egyetem állítson fel független vizsgálóbizottságot annak érdekében, hogy az iskola (fizikai és szellemi) falain belül történt esetleges hasonló ügyeket felderítse, kivizsgálja, konzekvenciáikat levonja” – írták, közlésük szerint pedig bő egy óra alatt már több mint százan írták alá a szöveget.

Kerekes Viktória egy jelenetet ad elő Bíró Krisztina: nőNYUGAT című színdarabjának próbáján a Thália Színház Arizona Stúdiójában 2010. december 6-án Fotó: Kollányi Péter / MTI

– Teljes szívemből Lilla mellett állok – jelentette ki lapunknak az Örkény István Színház korábbi színésznője, Kerekes Viktória. Hozzátette, reméli, az érintettek közül minél többen melléállnak félelem nélkül, vele tartva azon a nehéz úton, ami előtte áll. – Hiszek abban, hogy a társadalom, amelyben élek, és a jog minden eszközzel elítéli az erőszakot. A sajtó „Ön kinek hisz? Sárosdi vs. Marton” típusú megnyilvánulásai viszont mélyen felháborítanak. Ezúton kérnék a sajtó minden képviselőjétől minimális jó ízlést és maximális tapintatot – jegyezte meg.

A Katona József Színház, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) a héten közleményben tudatta, hogy elítéli a fizikai és a verbális erőszak, a testi vagy lelki megalázás minden formáját. Viszont az SZFE egyelőre nem tervez további lépéseket. Ahogy a Vígszínház sem beszélt ilyenről, csupán azt közölte az MTI-vel: a leghatározottabban elítél a szabadság, a méltóság, valamint a becsület elleni minden támadást.

– Ott voltam akkor a Vígszínházban, amikor már Marton László volt a főrendező, de nem ismerem közelebbről őt – erről Kovács Patrícia színésznő beszélt lapunknak. Hozzátette, ő egy joviális embernek látta Martont. A Félvilág és a Válótársak szereplője kérdésünkre elmondta: szerencsére ő nem élt át hasonlót, de teljes szolidaritása Sárosdi Lilláé, és precedensértékűnek tartja a kiállását. – Lánygyerekes anyaként is úgy gondolom, hogy a nyilvánosság elé kell lépni az ilyen esetekkel – tette hozzá. Kovács Patrícia megjegyezte, a környezetéből tud olyanokat, akikkel szintén hasonló történt, de féltek előállni, és nem véletlen szerinte az sem, hogy Sárosdi eddig hallgatott.

Farkas Franciska színésznő a Roma Oktatási Alap gáláján Budapesten 2014. november 7-én Fotó: Kovács Attila / MTI

Beszéltünk Farkas Franciskával is, aki színészként több darabban játszott már. Elmondása szerint gondolt arra, hogy drámapedagógusként feldolgozza a témát: nem az erőszakoskodót és az áldozatot megjelenítve, hanem inkább a környezet reakcióját.

– Szociális munkásként végeztem, és jellemzőnek látom a szexuális erőszakot elszenvedő áldozatokra, hogy még ők szégyellik magukat a történtekért – mondta. Viszont a színházi élet kapcsán megjegyezte: nem élezné ki erre a világra a kérdéskört, mert nem csak a színésznőkkel esik meg ilyen. – Ne legyen felmentési lehetőség, hogy igen, de hát ő színésznő, és a szakmája erről szól. Nem, ez sehol nem megengedhető – tette hozzá.

A Viktória címszereplője örül annak, hogy egyre többen állnak elő történetükkel, mert szerinte ez hasznos az ő gyógyulásukban is. – Majdnem minden barátnőmnek van ilyen sztorija, nagyon gyakori főleg a fiatalabb lányoknál, akiknek a naivitását kihasználják az idősebb férfiak – mondta, szintén szolidaritást vállalva Sárosdi Lillával.

– Nem új az egész, nekem is beszéltek már a pácienseim a szereposztó dívány jelenségéről – mondta lapunknak Vizi János szexuálmedicina-szakember. Szerinte fontos, hogy az áldozatok kiálljanak, mert a jéghegyjelenséghez hasonlóan sok eset még most sem derül ki, az áldozatok félnek a következményektől. – Hasonló, mint a korrupció, a két érintett van jelen, egy állítás szemben egy tagadással – mondta.

Vizi úgy látja, a több kiállással nőhet a visszatartó erő, és azért is érdemes rögtön előállni, mert több évtized után jogilag nehéz bizonyítani a történteket. – És sajnos az eljárás sem áldozatbarát, gyakori az áldozathibáztatás, a kételkedés, a másodlagos viktimizáció, azaz amikor az érintett újra átéli a történteket azzal, hogy folyamatosan meséltetik vele – tette hozzá.

A szakértő szerint továbbá fontos, hogy férfi és női áldozatok is vannak, és nem szabad azt mondani egy férfi áldozat kiállásakor sem, hogy elterelheti a nőkről a figyelmet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.20.