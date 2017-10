Kiállnak Sárosdi Lilla mellett a kolléganői

A szakma képviselői is a Marton Lászlót korábbi zaklatójaként megnevező Sárosdi Lilla mellett állnak, és másokat is kiállásra buzdítanak. Ismeretes: a színésznő csütörtökön mondta el, hogy ki volt az, aki orális szexre szerette volna rávenni őt egy autóban.

Facebook-oldalán számolt be róla még a múlt héten, hogy miután részt vett egy próbán, a rendező és egy barátja kocsikázni hívta őt. A Margit hídnál aztán a rendező utasította volna rá, hogy puszilja meg a nemi szervét, mire ő sírva fakadt. Korábban megkerestünk az esettel kapcsolatban több színházi vezetőt, rendezőt is. Többek között Karinthy Márton és Balázs Péter is megszólalt, elítélve a zaklatásokat, de állítva, ők a környezetükben nem tapasztaltak hasonlót.

Miután többen is arra biztatták Sárosdit, hogy mondjon egy nevet, csütörtökön felfedte, kiről mesélte történetét. „Az illető Marton László, a Vígszínház egykori igazgatója, rendező és egyetemi tanár” – jelentette ki.

Marton László Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházi rendező, színigazgató, érdemes és kiváló művész a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén 2017. május 5-én Fotó: Zih Zsolt / MTI

Többször is próbáltuk elérni Martont, de nem vette fel a telefont. Viszont közleményt adott ki, állítva, hogy Sárosdi szavai minden valóságalapot nélkülöznek. „Rágalom! Ezért kénytelen vagyok a megfelelő lépések megtételére” – írta. Sárosdi a HVG.hu-nak azt nyilatkozta, a bíróság előtt is vállalja az igazát. Kerestük mi is, de arra kért, később hívjuk.

Kerekes Viktória egy jelenetet ad elő Bíró Krisztina: nőNYUGAT című színdarabjának próbáján a Thália Színház Arizona Stúdiójában 2010. december 6-án Fotó: Kollányi Péter / MTI

– Teljes szívemből Lilla mellett állok – jelentette ki lapunknak az Örkény István Színház korábbi színésznője, Kerekes Viktória. Hozzátette, reméli, az érintettek közül minél többen melléállnak félelem nélkül, vele tartva azon a nehéz úton, ami előtte áll. – Hiszek abban, hogy a társadalom, amelyben élek, és a jog minden eszközzel elítéli az erőszakot. A sajtó „Ön kinek hisz? Sárosdi vs. Marton” típusú megnyilvánulásai viszont mélyen felháborítanak. Ezúton kérnék a sajtó minden képviselőjétől minimális jó ízlést és maximális tapintatot – jegyezte meg.

A Katona József Színház, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) a héten közleményben tudatta, hogy elítéli a fizikai és a verbális erőszak, a testi vagy lelki megalázás minden formáját. Viszont az SZFE egyelőre nem tervez további lépéseket. Ahogy a Vígszínház sem beszélt ilyenről, csupán azt közölte az MTI-vel: a leghatározottabban elítél a szabadság, a méltóság, valamint a becsület elleni minden támadást.

– Ott voltam akkor a Vígszínházban, amikor már Marton László volt a főrendező, de nem ismerem közelebbről őt – erről Kovács Patrícia színésznő beszélt lapunknak. Hozzátette, ő egy joviális embernek látta Martont. A Félvilág és a Válótársak szereplője kérdésünkre elmondta: szerencsére ő nem élt át hasonlót, de teljes szolidaritása Sárosdi Lilláé, és precedensértékűnek tartja a kiállását. – Lánygyerekes anyaként is úgy gondolom, hogy a nyilvánosság elé kell lépni az ilyen esetekkel – tette hozzá. Kovács Patrícia megjegyezte, a környezetéből tud olyanokat, akikkel szintén hasonló történt, de féltek előállni, és nem véletlen szerinte az sem, hogy Sárosdi eddig hallgatott.

Farkas Franciska színésznő a Roma Oktatási Alap gáláján Budapesten 2014. november 7-én Fotó: Kovács Attila / MTI

Beszéltünk Farkas Franciskával is, aki színészként több darabban is játszott már. Elmondása szerint gondolt arra, hogy drámapedagógusként feldolgozza a témát: nem az erőszakoskodót és az áldozatot megjelenítve, hanem inkább a környezet reakcióját.

– Szociális munkásként végeztem, és jellemzőnek látom a szexuális erőszakot elszenvedő áldozatokra, hogy még ők szégyellik magukat a történtekért – mondta. Viszont a színházi élet kapcsán megjegyezte: nem élezné ki erre a világra a kérdéskört, mert nem csak a színésznőkkel esik meg ilyen. – Ne legyen felmentési lehetőség, hogy igen, de hát ő színésznő, és a szakmája erről szól. Nem, ez sehol nem megengedhető – tette hozzá.

A Viktória címszereplője örül annak, hogy egyre többen állnak elő történetükkel, mert szerinte ez hasznos az ő gyógyulásukban is. – Majdnem minden barátnőmnek van ilyen sztorija, nagyon gyakori főleg a fiatalabb lányoknál, akiknek a naivitását kihasználják az idősebb férfiak – mondta, szintén szolidaritást vállalva Sárosdi Lillával.

– Nem új az egész, nekem is beszéltek már a pácienseim a szereposztó dívány jelenségéről – mondta lapunknak Vizi János szexuálmedicina-szakember. Szerinte fontos, hogy az áldozatok kiálljanak, mert a jéghegyjelenséghez hasonlóan sok eset még most sem derül ki, az áldozatok félnek a következményektől. – Hasonló, mint a korrupció, a két érintett van jelen, egy állítás szemben egy tagadással – mondta.

Vizi úgy látja, a több kiállással nőhet a visszatartó erő, és azért is érdemes rögtön előállni, mert több évtized után jogilag nehéz bizonyítani a történteket. – És sajnos az eljárás sem áldozatbarát, gyakori az áldozathibáztatás, a kételkedés, a másodlagos viktimizáció, azaz amikor az érintett újra átéli a történteket azzal, hogy folyamatosan meséltetik vele – tette hozzá.

A szakértő szerint továbbá fontos, hogy férfi és női áldozatok is vannak, és nem szabad azt mondani egy férfi áldozat kiállásakor sem, hogy elterelheti a nőkről a figyelmet.

