Kommunista ügynök lehetett Julia Kristeva

A hetvenes években együttműködött a kommunista titkosszolgálattal Julia Kristeva – tette közzé egy bolgár állami ügynökség a The Guardian cikke szerint. A jelenleg Párizsban élő filozófust nem sikerült egyelőre elérni, hogy kommentálja az állítást.

A kommunista titkosszolgálatok munkáját feltáró intézet szerint a nő „Sabina” fedőnév alatt jelentett, és kulturális területen végezte feladatát. A művészeti tevékenységek megfigyelése mellett a tömegtájékoztatás folyamatainak felderítése is a feladatai közé tartozott. A filozófus-pszichoanalitikus 1965-ben költözött Párizsba, miután megkapott egy francia kormányzati ösztöndíjat. A bolgár titkosszolgálat kötelékébe pedig 1971-ben került. Azt nem tudni, kapott-e munkájáért bármilyen fizetséget, illetve hogy meddig működött együtt a szervezettel.

Mint a Guardian is megjegyzi, a bolgár titkosszolgálat fénykorában közel százezer ügynököt mozgatott, és szoros együttműködésben dolgozott a szovjet KGB-vel. A szervezetet 1989-ben oszlatták fel. A kommunista iratokhoz való hozzáférés, az ügynökmúlt tisztázása azóta hasonlóan nehézkesen működik Bulgáriában, mint Magyarországon.

A 76 éves Julia Kristeva a Párizsi Diderot Egyetem professor emeritusa, továbbá óraadó a New York-i Columbia Egyetemen is. Több mint harminc könyve jelent meg, és olyan vezető francia értelmiségiekkel említhető egy sorban, mint Jacques Derrida, Roland Barthes és Jacques Lacan. A pszichoanalízis és filozófia mellett foglalkoztatta a feminizmus tárgyköre is, emellett pedig regényeket is jegyzett.