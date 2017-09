Korniss Péter fotóin kemény, nehéz, mégis szép az élet

Hamar híre ment a faluban, hogy idegenek érkeztek: ott hevertünk a határban az út szélén, bárki láthatott minket. A fáradtságnak már eljutottunk arra a szintjére, hogy nem érdekelt, jön-e a milicija. Pedig már túl voltunk vagy egy tucat igazoltatáson. Az ok részben én voltam – kétmilliméteres hajammal többször szökött kiskatonának néztek, ráadásul románnak –, részben a ruházatunk. Hiába öltöztünk a legcsóróbb holminkba, látszott, hogy Magyarországról jövünk. Egy szeretetszolgálat – mai nyelven külföldről is támogatott segélyszervezet – megbízásából vittünk hiánycikknek számító gyógyszereket erdélyi városokba, de tizennyolc évesen még nem igazán fogtuk fel a valóság súlyát, annak veszélyeit és fájdalmait. Csak röhögni tudtunk azon, hogy egy-egy könyvesbolt összes kötetét a Kárpátok Géniusza írta – egyikünk sem volt KISZ-tag, a szolid rendszerellenesség nem utólag került az életrajzunkba –, ahogy röhögtünk Ceausescu tévében kifogott egyszemélyes show-ján is, holott akkor már túl voltunk egy tüntetésen a falurombolás ellen, a diktátor csak a viccekben nem tűnt félelmetes figurának.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Az árokparton nem sok idő telt el, már vendégségbe hívtak minket, és sűrűn ittuk az áldomást a mázlinkra: a település két szekusa épp a Fekete-tengernél üdült, így az egész falu is szabadságon lehetett. A széki szabadság pedig olyan volt, mint egy tündérálom: a nap már lement, a fiúk és a lányok legszebb viseletükben korzóztak az Árpád-kori templom előtt. A kép szinte túl szép volt, csak tátottuk a szájunkat, s nem jutottak eszünkbe olyan kacifántos mondatok, hogy a kultúránkat, örökségünket nap mint nap meg kell élni, a maga természetes módján. S hogy a valósággá vált mese teljesen kerek legyen: végül olyan lakodalomban kötöttünk ki, amelyet budapesti táncházakban sem láthattunk addig.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Bartis Attila író, fotográfus szerint kevesen képesek arra, hogy fotográfiáival előhívjanak egy évtizedek óta bennünk lappangó, látens képet, ám Korniss Péter e kevesek közé tartozik. A Magyar Nemzeti Galériában január 7-ig látható kiállításán, a Folyamatos emlékezeten mindenesetre sokszor lehet ilyen élményünk, még akkor is, ha nem jártunk Erdélyben, sosem kapáltunk, vagy nem voltunk ott 1982-ben a Lánchíd budai hídfőjénél, mikor a Tiszaeszlárról Pestre ingázó építőmunkás, Skarbit András épp gázcsöveket fektetett le a brigádjával. Képei olyan embereket, történeteket mutatnak meg, akiket, amelyeket ismernünk kellene, s bár van szemünk, mégsem látunk – talán épp addig, amíg rá nem nézünk egy Korniss-fotográfiára. Korniss bemutatott képeinek többsége már szerepelt kiállításon, így a szabolcsi vendégmunkás, Skarbit András nevét is ismerhette egy időben az ország, életének sok mozzanatát a hetvenes-nyolcvanas években követte a fényképezőgépével Korniss. Kemény, nehéz, mégis szép élet – Korniss jól láttatja a minden szépségben valahol megbúvó örök szomorúságot. De azt elképzelni sem tudom, vajon milyen lehetett a visszhangja e képeknek abban az időben, amikor a szocialista propaganda szerint már csak pár lépésre voltunk a kommunista mennytől. S vajon megértették-e az emberek Skarbit sorsát, amelyet a hivatalos dokumentumai jól magyaráznak: itt van egy iskolai értesítő csupa jeles és kitűnő osztályzattal 1938-ból, és itt van egy szegénységi bizonyítvány is 1942-ből.

Csorba Zsuzsa széki asszony Korniss sorozatának egyik felvételén Fotó: Korniss Péter / Magyar Nemzet

A Folyamatos emlékezet eddig publikálatlan sorozata olyan erdélyi asszonyokat mutat be, akik Budapestre járnak dolgozni. Az évszámokat nézve még az is lehet, a Szent Péter és Pál-templom takarítónője egykor egy széki lakodalomban nézett Korniss gépének objektívjébe.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.29.