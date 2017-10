Lejárt szavatosság és megjátszott lazaság a tévében

ATV – Laci bácsi konyhája

Talán Gyurcsány Ferenc tavaszi tekercse és Lévai Anikó mákos gubája sem politizálódott át annyira az elmúlt években, mint Benke László sült fagylaltja. A nemzet Laci bácsija jobb helyeken obskúrus Youtube-csatornák tréfás kedvű bácsikája lenne, Magyarországon viszont mostanra politikai állásfoglalássá vált, amit „ételkölteményeiről” gondolunk. Jellemző módon a gasztronómiának itt már semmi keresnivalója nincs: ha valaki ad absurdum ilyen szemmel alkotna véleményt egy séf munkájáról, ma rögtön megkapja az elitista címkét. Laci bácsi videóit nézve különösebbnél különösebb szerzeményekbe futhatunk: itt egy zöldborsótorta, ott egy sonkás bundás banán, amott egy milánóispagetti-torta. Bár ilyeneket épeszű ember biztosan nem készít ebédre, magasértelmiségiek és kormánypárti árokásók kikiáltották Benke Lászlót a nép hősévé, csak mert sokan ismerik őt, és állítólag azokhoz szól, akik olcsón szeretnek sokat enni. A 888 szerzője így a „Michelin-sznobizmus” elleni lázadás arcává tette a séfet, a radikálbalos Dinamó pedig a „fogyasztási gasztropornográfia” ellen kelt ki. Hogy Molnár B. Tamáséknak nagy szerepük van a hazai éttermi kultúra fejlesztésében, míg Benke csak a gasztronómiai igény- és ízléstelenség terjesztéséhez járul hozzá, nem számít. Még az sem, hogy Schobert Norbert fitneszguru üzlettársaként hitetné el, hogy „az igaz magyar konyha” őrzője, a sokat bíró magyar gyomor degeszre tömője. Hagyjuk is Laci bácsi főztjeit: a rántást, a töméntelen Vegetát és a makói hagymatortát. A lényeg itt úgyis annyi, hogy helyet foglaljunk az évtizedes politikai lövészárkokban. (L. D.)

0,5/5

Keverd újra, Buday

LifeTV – Keverd újra, Buday

Nemes Gábor ökogazda vékonydongájú macskakölyköt emel le egy alacsony faágról, és megejtő természetességgel nyújtja át a mellette baktató Buday séfnek. A napfény cirógat, a levelek susognak, a szakács sietve simít végig a nyugodt állat hátán, puhán lehajol, s útjára engedi a foltos kandúrfit, de alighogy felegyenesedik, egyből egy Piroska-kosárra mutat, amit vendéglátója hősünk kezébe is ad. A macska a háttérben bávatag. Történik mindez szavak és vágás nélkül, nagyjából öt másodperc alatt. Mintha egy liftzenére komponált, kalóriaszegény Tarr Béla-snittet látnánk. A Life Tv műsorán nyár óta futó Keverd újra, Buday legújabb, hetedik epizódjából vett részlet fontos elemeket árul el a műsor szellemiségéről. E jellemzők a faékegyszerűség, a megjátszott természetesség és a koncepció részévé tett – tulajdonképpen – szerethető bénázás. Az adásidő első harmadát a szolid termékmegjelenítésekkel tarkított beszerzőút tölti ki, amelynek során a mesterszakács gondozott termelőegységekbe látogat, hogy onnan zöldségészeti alapismeretekkel és friss alapanyagokkal megpakolva, derűsen távozzon. Ettől fogva a műfaj sterilstúdiós monodráma, ilyetén módon a régisulis, éleskéses – aprítok, darálok, dinsztelek, sütök, eközben kényszeredetten kommentálok – őstípust idézi meg. Serpenyőkistotálok, borsszóróközelik, fekete póló, kék farmer. Primőr zöldségek, pénztárcakímélő menük. Semmi sallang. Vizuálisan sem. Buday Péter konyhájában könnyű, ízletes és friss ételek készülnek. Kár, hogy a megvalósítás lejárt szavatosságú. (V. N.)

1,5/5

Az Ízes élet házigazdái, Marton Adrienn és Pataky Péter

Chili TV – Ízes élet

Nem kell ezt túlbonyolítani: a Chili TV-n futó Ízes élet című műsor lényegében nem más, mint egy hangos szakácskönyv. Adva van egy jó-rossz recept, amit jól-rosszul felolvas, majd el is készít egy – olykor, ha vendég is van, két – ember. Tizenkét perc az egész, a serpenyősercegést és a vágódeszkahangokat jellegtelen plázamuzsika festi alá, mindez a stúdióban berendezett díszletkonyhával együtt folyamatosan táplálja a nézőben az érzést: amit lát, az lényegében nem több, mintha az ember maga olvasná el gyorsan az aznapra szánt receptet a Horváth Ilonából, hogy aztán sebtiben összedobjon valamit. Itt nem kell lapozgatni, a könyvet a képernyő helyettesíti. Az Ízes élet egy picit mégis túlbonyolítja, hiszen honlapján megfogalmazza küldetését is. Emígy: „Az Ízes élet nem egy klasszikus főzőműsor, sokkal inkább egy életforma a konyhában. Bizonyára nem véletlen, hogy az étel és az élet szavak betűi ugyanazok. Az Ízes élet házigazdái, Marton Adrienn és Pataky Péter, Nagy-Britannia neves konyháit is megjárt séf élvezi az életet és az ételeket is.” No, igen, Marton Adrienn és a Nagy-Britannia neves konyháit is megjárt séf, Pataky Péter: ők lennének itt a lényeg. Egy átlagos főzőműsor – márpedig az Ízes életnél átlagosabb főzőműsort elképzelni sem nagyon lehet – sava-borsát a műsorvezető adja. Ő az, aki ebből a nehezen variálható formátumból valami olyasmit csinál, amitől a produkció azonosítható, netán szerethető is lesz. Nos, sem Marton, sem Pataky nem olyan figura, aki emlékezetessé teszi ezt az együtt töltött szűk negyedórát. Náluk még a műsorban vendégként rendszeresen feltűnő Kovács Lázár, alias Lázár Chef is karakteresebb, pedig ha valaki az utóbbi években szavatosságát veszítette a tévés személyiségek közül, az éppen ő. (W. Sz.)

0,5/5

Duna – Ízőrzők

Tíz éve fut a Duna tévén az Ízőrzők című ismeretterjesztő műsor. Az eltűnőfélben lévő ételekről, a régi ízekről szól(na) ez, az olyan fortélyokról, kamratitkokról, amelyeket már csak kevesen őriznek. Például: hogyan kell abálni, mi az a tepsis krumplibaba; a falusi nagymamák megmutatják, hogy a kelt tésztát tejföllel is lehet dagasztani, hogy mitől lesz olyan légies a túrós töltött fánk és ízes a halasi savanyú máj. Kompakt csomagot kínálnak a szerkesztők, hisz nemcsak a helyi gasztronómiai örökséget mutatják be, de a szereplők a falu múltját, érdekességeit, az adott tájegység néprajzi hagyományait is felidézik. Móczár István rendező-operatőr és Róka Ildikó szerkesztő vállalása tiszteletre méltó, de az Ízőrzők már tíz évvel ezelőtt is elavult műsornak tűnhetett, hisz olyan az egész, mintha az Ablak egyik apokrif adása lenne. A főcím, a háttérzene, a beállítások, a vágóképek mind a kora kilencvenes éveket idézik, ami sokszor még az étvágyát is elveszi az embernek. A valódi ízőrző nagymamák és nagypapák miatt persze könnyen túllendülnénk ezen az aprócska hibán, de ha már ők is hiányoznak a műsorból, akkor mégis mi értelme az egésznek? Halimbán például zöld fűszeres csirkemelltortát, magos cukkinikrémet és citromos-levendulás kekszet készítettek. Csupa olyan recept alapján, amit bárhol meg lehet találni, ezekért tehát nem érdemes bekapcsolni a tévét szombatonként. Inkább a saját konyhánkban kísérletezzünk. (M. S.)

1,5/5

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.14.