Lengyel múzeum gyűjti be az Erdélyi panorámát

Andrzej Szpunar, a Tarnówi Regionális Múzeum igazgatója elmondta: a jó állapotban fennmaradt, 1,8 méter magas, 1,1 méter széles festmény az orosz hadállást támadó Coburg- és Vilmos-huszárokat ábrázolja.

A képet a múzeum júniusban szerezte be a nyugat-lengyelországi Poznanban élő korábbi tulajdonosától, az ügyletet a lengyel kulturális tárca 63 700 zlotyval (4,6 millió forinttal) támogatta.

Rohammunkában készült a panorámakép

A tavaly szeptemberben Ópusztaszeren is bemutatott Erdélyi panoráma története 1896-ig nyúlik vissza, Jan Styka lengyel festőművész ekkor kapott felkérést arra, hogy készítsen egy körképet az 1848-as forradalom ötvenedik évfordulójára. A művész a nagyszebeni csata témáját választotta, amelyben Bem József lengyel tábornok irányította a magyar seregeket.

A panorámaképhez 1897 áprilisában kezdtek hozzá, és rohammunkában, öt hónap alatt be is fejezték. A festmény készítésében Jan Styka mellett több művész, köztük – a másik nagy magyar történelmi panorámán, a Feszty-körképen is dolgozó – Vágó Pál és Spányi Béla is közreműködött.

Nem tudott fizetni a megrendelő

Az Erdélyi panorámát először Lengyelországban mutatták be, 1898 márciusában már Budapesten láthatta a magyar közönség, majd Európa több városában is kiállították, ugyanis a korabeli panorámaképek szinte szabvány szerint, hasonló méretben készültek, és bemutatásukra ennek megfelelő kialakítású épületek szolgáltak.

A megrendelő azonban hosszú időn át nem tudta kifizetni Jan Stykát, aki végül úgy döntött, feldarabolja a képet, és úgy értékesíti. Az eladás előtt a festő néhány részletet kénytelen volt módosítani az önálló képdarabokon.

A tarnówi múzeum 1977 óta gyűjti a világszerte szétszóródott körképrészleteket, egyelőre 38-at azonosítottak, ami az eredeti mű csaknem egyharmadát teszi ki.

A legújabb szerzeménnyel együtt a lengyelországi gyűjtemény 19 darabot tartalmaz, ezeken kívül egy darabot egy kanadai tulajdonostól vettek kölcsön.

A körkép július 17-től Bem szülővárosában, Tarnówban új, önálló, Panorama elnevezésű bemutatótermet kap, ezt a helyi vasúti állomás műemlék épületében létesítették.