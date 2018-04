Lenyűgözte a közönséget a Heródesként tomboló Alice Cooper

Jézus Krisztus szerepében a fekete John Legendet, míg Heródesében Alice Coopert láthatta, aki húsvétvasárnap az NBC műsorára kapcsolt. A merész szereplőválasztás ellenére, vagy éppen azért a Jézus Krisztus Szupersztár különkiadására többnyire pozitívak voltak a visszajelzések. Ahogy a Variety is írja, a nézők elsősorban a nagy hármas, John Legend, Brandon Victor Dixon (Júdás) és Sara Bareilles (Mária Magdolna) teljesítményét méltatták.

A Billboard is lelkes cikket közölt az előadásról: a lap szerint Legend isteni alakítást nyújtott, míg Cooper ügyesen hozta a hisztérikus és alávaló figurát. „Sara Bareilles hibátlan, magával ragadó volt Mária Magdolna szerepében, míg Brandon Victor Dixon kirobbanó formát hozott Júdásként” – szögezte le a Billboard szerzője. A Vulture viszont úgy látja, bár Legend nagyon igyekezett, lehetetlen volt őt komolyan venni Jézus Krisztus szerepében.

A Brooklynból közvetített előadáson természetesen ott volt Legend felesége, Chrissy Teigen, de Jerry Seinfeld és Zach Braff is. A Billboard szerint az első álló ovációt Legend érdemelte ki, miután előadta a Gethsemane (I Only Want to Say)-t, a következőt pedig már Alice Cooper kapta. Azt még a Legenddel szemben kritikus Vulture is kiemeli, hogy a Gethsemane hibátlan volt a színész előadásában. A lap szerint egyébként mindig is Júdás volt az Andrew Lloyd Webber-féle musical valódi sztárja, Dixon dühös, Aaron Burr-szerű játéka pedig lehengerlőnek bizonyult.

A hirdetéseket mindenesetre nem tudja hova tenni a Vulture: megszakítani a bibliai történetet azért, hogy az Apple X-ről nézzünk reklámokat? A John Legend-féle Google-reglámot pedig legalább ilyen érthetetlennek tartja a lap.