Lopott ókori vázát foglalt le a hatóság a Metropolitantől

Közel három évtizede csodálhatták a neves New York-i Metropolitan Múzeum látogatói azt az ókori görög vörösalakos vázát, amelyet még Krisztus előtt 360 körül készített a korszak egyik legismertebb fazekasa, Pythón, és amelyen a bor és többek között a termékenység istenét, Dionüszoszt húzza kocsiján egy szatír. A műalkotást azonban most lefoglalta a manhattani kerületi ügyészség, mivel minden kétséget kizáróan kiderült, lopott műtárgyról van szó – jelentette a The New York Times.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az amerikai lap beszámolója szerint a váza egy dél-olaszországi rablóásatáson, a dél-itáliai ókori görög kolónia, Paestum területén került elő még az 1970-es években. Ezt bizonyítja egy fotó, amit a hatóságok még a hírhedt olasz illegális műkincskereskedő, a most 79 éves Giacomo Medici 1972 és 1995-ös fotódokumentációja között találtak még huszonkét éve. A tárgyat egyébként a Metropolitan még 1989-ben a patinásnak számító Sotheby’s aukciósház egyik leütésén vette meg 90 ezer amerikai dollárért. A 2004-ben amúgy illegális kereskedelem miatt tíz évre és tízmillió euró megfizetésére ítélt Medici tagadta, hogy bármi köze lenne ehhez a vázához.

Az ügy több szempontból is kínos, mind a múzeumra, mind pedig az aukciós házra nézve, egyúttal tanulsággal szolgál mindazok számára, akik szeretnék visszaszerezni a tőlük ellopott műkincseket.

A Metropolitannek például nem ez az első ilyen esete. Korábban, 1972-ben egy nagyméretű etruszk kratért (kráterszerűen mély és öblös edénytípus) vettek, akkori rekordáron, egymillió dollárért. A tárgy szintén rablófeltárásból, és Medici érintettségével került New Yorkba, és végül csak 2008-ban, harminc évnyi huzavona után jutott vissza Rómába.

E mostani vázáról is már évekkel ezelőtt kiderült, hogy lopott, az illegális műkincs-kereskedelemre szakosodott kutató, Hrisztosz Cirojanisz már 2014-ben cikket írt az ügyről, miután beazonosította a tárgyat, s a bizonyítékokat megküldte az amerikai múzeumnak is, ám ott mélyen hallgattak az ügyről, a szakértő pedig soha nem kapott választ az intézménytől. A Metropolitan közben az olaszokra tolta a felelősséget, mondván, három éve, mikor megkapták a bizonyítékokat, keresték a római kollégákat informálisan, ám ők nem reagáltak.

Noha az intézmény most azt közölte, mindenben együttműködik a hatóságokkal, ha illegális kereskedelemről van szó, inkább az látszik, még a legnagyobb nevű aukciósházak is jól össze tudnak zárni a patinás kiállítóhelyekkel. A Sotheby’s például közölte, nem adja ki, ki bocsátotta aukcióra náluk a műtárgyat, nekik pedig nem volt tudomásuk arról, hogy az lopott volna.

Az ügy azért is fontos, mert egyre több múzeumnál szeretnék elérni, hogy leltárba vegye a birtokában lévő lopott műtárgyakat, és ha vannak ilyenek, azokat mielőbb juttassák vissza a tulajdonosaiknak. A legtöbb ilyen műkinccsel egyébként Olaszország, Görögország, Törökország, Kambodzsa, India és Egyiptom számolhat, illetve – az Iszlám Állam legújabb ipari méretű műkincsrablásait és fosztogatásait követően – Irak és Szíria.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.02.