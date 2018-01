Ma lenne 75 éves Janis Joplin

A hippikorszak legendás énekese, Janis Joplin, akit a blues fehér királynőjének is tartanak, ma lenne 75 éves. – Élj gyorsan, szeress hevesen, halj meg fiatalon – Janis Joplin betartotta, amiről énekelt: 27 évesen halt meg kábítószer-túladagolásban.

A színpadon és azon kívül is újraírta a férfiak uralta rockzenében a nőkre vonatkozó szabályokat, a szabad szerelmet hirdette, sűrűn váltogatta partnereit, drogozott és ivott, nemegyszer fellépés közben is. Mégis felejthetetlen életművet hagyott maga mögött, olyan dalokkal, mint a Mercedes Benz, a Piece of My Heart, a Me and Bobby McGee.

1943. január 19-én született a texasi Port Arthurban, ahol vallásos családban nevelkedett. Szülei nehezen emésztették meg szabadságvágyát, a középiskolában a lányok kiközösítették, a főiskolán pedig megválasztották a „legcsúnyább fiúnak”. Tornádóként robbant be a hatvanas évek zeneiparába, a bluest pedig olyan őszintén, szenvedélyesen énekelte, mint előtte senki. Legendája halála után csak nőtt: 2005-ben Grammy-életműdíjat kapott, 2013-tól van csillaga a hollywoodi hírességek sétányán.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.19.