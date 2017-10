Magyar filmekkel bombázzuk Berlint

Október 11. és 23. között másodjára rendezik meg a német fővárosban a HUNIWOOD Magyar Filmfesztivált, amelyet idén Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmje nyit meg. Az elmúlt év hazai játék-, dokumentum-, rövid- és animációs rövidfilmjeinek legjavát, több mint félszáz művet felvonultató fesztivál helyszínei a patinás belvárosi BABYLON mozi és a Collegium Hungaricum Berlin épülete. A Collegium Hungaricum Berlin és a SpeakEasy Project Berlin által rendezett filmfesztivál kínálatát a 2017-ben száz éve született Fábri Zoltán rendezőre emlékezve önálló szekció is kiegészíti, amelyben a nemzetközileg is elismert rendező öt digitálisan felújított filmjét mutatják be.

Tavaly rendezték meg először a német fővárosban a Huniwood Magyar Filmfesztivált, amely már az első évben is felkeltette a berlini közönség érdeklődését. Az idei, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium, illetve a Balassi Intézet támogatásával megvalósuló eseménysorozat várhatóan még több embert mozgat majd meg.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Berlinben elképesztő a kulturális kínálat és a verseny is, így egyértelmű sikerként könyvelhettük el, hogy már az első alkalommal 1500 mozinézőt sikerült bevonzanunk a magyar filmekre – mondta el lapunknak a fesztivál egyik kurátora, Imre Loránd Balázs filmrendező, a Speak Easy Project Berlin és a Huniwood társalapítója.

– A brand építése hosszú távú folyamat és elkötelezettséget igényel, amihez szerencsére egy hosszú távon szolidan produkáló magyar ágazat szolgáltat alapot: a magyar film, ami az utóbbi időben kirívóan sikeres – magyarázta a kurátor, majd hozzátette, a bevont szakmabeliek részéről egyöntetű a lelkesedés.

– Együttműködünk a Magyar Nemzeti Filmalappal és a Magyar Nemzeti Filmarchívummal, és pozitív visszhang érkezett a berlini magyar közösség részéről is. Reméljük, sikerül bebizonyítani: egy egységes, minőségi fesztiválplatform külföldön tovább segítheti a magyar filmek népszerűsítését – fogalmazott Imre Loránd Balázs.

A nyitófilm, Mundruczó Kornél Cannes-ban debütáló Jupiter holdja című legújabb filmje egyedülálló nézőpontot kínál Európa aktuálisan egyik legnagyobb társadalmi problémája, a menekültkérdés és az ezzel kapcsolatos álláspontok vizsgálatára. A film csak 2018. április 26-án kerül a német mozikba, így a fesztiválvetítés kihagyhatatlan alkalom a Németországban is közismert rendező legújabb művének megismerésére. A fesztivál vendége lesz többek között Jancsó Dávid, a film vágója, aki a fesztivál második napján werkanyagokkal illusztrálva osztja meg a Jupiter holdja készítése közben szerzett tapasztalatait a közönséggel.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A Huniwood a párhuzamosan futó berlini Ake Dikhea? Roma Filmfesztivállal közös eseményen készül a Brazilok című film németországi premierjére, amelyen Farkas Franciska is megjelenik majd. A dokumentumfilmes szekcióban olyan, Magyarországon és nemzetközileg már sikert aratott filmeket tűz műsorára a fesztivál, mint az Európa Filmdíjra is esélyes Ultra (Simonyi Balázs, 2017), a Soul Exodus (Bereczki Csaba, 2016), a Mi ez a cirkusz? (Halász Glória, Tiszeker Dániel, 2016). A kategória több filmje, mint a Seb (Nagy Dénes, 2015) vagy a Dizájneren (Horváth Balázs, 2016) kortárs társadalmunk legsúlyosabb, az egyéni létet megkérdőjelező problémáival foglalkozik. Yossi Aviram 2014-es alkotása, A Polgár-lányok a világhírű sakkozócsalád életét, Somogyvári Gergő 2016-os Transzduna-sorozata pedig egy dunai szállítóhajó útját követi nyomon. A filmválogatás részeként mutatkoznak be a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem Almási Tamás által vezetett dokumentumfilmes MA képzés hallgatóinak munkái is.

– Bemutatjuk az Ultra dokumentumfilm készítői által jegyzett 24 óra hosszúságú ULTRA36 című filmet is – mondta el lapunknak Imre Loránd Balázs. Az egyedi projekt, a 2016-os, 246 kilométeres Spartathlon ultrafutóverseny teljes dokumentációját tárja a néző elé egy ultrafutó nézőpontjából.

– Az installáció a Collegium Hungaricumban kap helyet, ahol a vetítővászon előtt egy futópad is áll majd. Itt minden érdeklődő kipróbálhatja, milyen a világ egyik legnehezebb futóversenyén futni – magyarázza a fesztivál társalapítója és kurátora. Mivel Sági Gyulát, a Collegium Hungaricum rezidens festőjét jelenleg a repetíció témája foglalkoztatja, a művész a látottak alapján inspirálódik és 24 órán keresztül maga is a futókkal párhuzamosan alkot majd.

Az animációs- és rövidfilmes kategória ugyancsak több németországi premiervetítés színtere – itt mutatkozik be a helyi közönségnek például Wunder Judit Kötelék című alkotása, de ismét látható lesz az idei Berlinálén debütáló Vulkánsziget, Lovrity Kata munkája. A fesztivál vendégeként jelen lesz Szentpéteri Áron, akinek Láthatatlanul (2017) című kivételes rövidfilmjével szintén először találkozhat a német közönség. Az elmúlt években a közmédia támogatásával készült, nagyobb léptékű animációs munkák közül műsorra kerül a Candide (Kreif Zsuzsanna, 2017) egy epizódja és a Luther Márton élete – Úton az Úr felé (Richly Zsolt, 2017).

Fábri Zoltán idén lenne 100 éves – az évfordulóra a megújult Nemzeti Filmarchívum Fábri filmjeinek nemzetközi hírű magyar operatőrök által kísért 4K felújításával készül. A felújítás izgalmas folyamatáról, az archív filmek nemzetközi terjesztéséről, a megújuló Filmarchívum és a Deutsche Kinemathek együttműködéséről beszélget majd Ráduly György, a Filmarchívum igazgatója és Martin Koerber, a Deutsche Kinemathek gyűjteményi menedzsere a HUNIWOOD egyik kiemelt eseményén. A fesztiválon kiemelt programban mutatkoznak be Fábri Zoltán 2017-ben digitálisan felújított filmjei, többek között a Körhinta, az Utószezon, az Édes Anna, valamint az Oscar-díjra jelölt Pál utcai fiúk.