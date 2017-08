Magyar zsűritag, olasz mozik, lázadó helybéliek

Szerdán kezdődik a 74. Nemzetközi Filmművészeti Szemle, amelyre visszatérnek az előző években hiányolt olasz produkciók, és több tengerentúli film is versenyben lesz. A leginkább várt alkotások közé tartozik a Coen testvérek által írt George Clooney-rendezés, a Suburbicon, és hasonlóan ígéretes Darren Aronofsky Mother! című, Jennifer Lawrence-t, Javier Bardemet, Ed Harrist és Michelle Pfeiffert is felsorakoztató mozija, valamint Guillermo del Toro The Shape of Water című romantikus horrorja is. Az Aranyoroszlánért versenybe szálló olasz filmek különlegessége, hogy egy részük nem olasz nyelvű. Paolo Virzi például angol nyelven (The Leisure Seeker), Andrea Pallaoro pedig franciául (Hannah) forgatott.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Tizenegy év elteltével idén egyébként ismét női elnöke lesz a fesztiválnak, Annette Bening amerikai színművész személyében, és magyar is van az ítészek között. 1994-es versenyzői részvétele után idén zsűritagként tér vissza Velencébe Enyedi Ildikó Balázs Béla-díjas rendező, aki Testről és lélekről című filmjével elnyerte az idei Berlini Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Aranymedvét. A zsűriben Michel Franco mexikói filmrendező, Rebecca Hall angol, Anna Mouglalis francia, Jasmine Trinca olasz színművész, David Stratton angol-ausztrál filmkritikus, Edgar Wright angol és Yonfan tajvani-hongkongi filmrendező foglal még helyet.

A fesztivál zsűrijében helyet kapott Enyedi Ildikó (b2). Az elnök Annette Bening (k) Fotó: Tiziana Fabi / AFP

Nagy újdonság, hogy a velencei az első filmfesztivál, ahova beengedik az új technológiákkal készült virtuálisvalóság-filmeket, és Cannes-nal ellentétben nem zárják ki a Netflixet és az egyéb digitális platformokat sem. „Bár sokat dolgozunk együtt az olasz televízióval, a Raijal, Velence büdzséje feleakkora, mint Cannes-é – 12 millió euró a 24 millióval szemben –, és az olasz filmfesztivál sokkal kevésbé függ az állami struktúráktól, éppen ezért jóval szabadabb a választásban is. Nem akartuk kihagyni az új, jövőbe mutató trendeket sem” – nyilatkozott Paolo Baratta, a fesztivál igazgatója.

Velence nem csak a vörös szőnyegről és a glamourról szól: az itteniek évtizedeken át azzal ünnepelték a hetedik művészetet, hogy a fesztivál előestéjén összecsukható székükkel kisétáltak egy térre – eleinte a Campo Sant’Angelóra, majd a Campo San Polóra –, és a szabad ég alatt közösen megnéztek egy filmklasszikust. 2014-ben Vittorio Zappalorto prefektus nyomására eltörölték az eseményt, hogy effajta kiadás ne terhelje a város költségvetését. A velenceiek viszont nem nyugodtak ebbe bele, mert szerintük a városvezetés haszontalan dolgokra szórja a pénzt, és keveset tesz a város lakóiért, akik egyébként egyre nehezebben viselik el az évről évre növekvő turistaáradatot. A hagyomány felelevenítéséért civil mozgalmat is indítottak a helyiek, amely egyszersmind a jelenlegi vezetéssel és a várost ellepő turistahaddal kapcsolatos ellenérzéseiket is kifejezi. A kezdeményezés mellé állt az énekes-színész legenda, Adriano Celentano is, aki mindig is nyitott volt a hasonló témákra. Hála a civil összefogásnak, 29-én este a velenceiek újra kimehettek a Campo San Polóra, és együtt nézhették meg Celentano 1975-ben készült, Velencében játszódó Yuppi du című filmjét, amely témája miatt különösen kedves a város lakóinak.

Csendőrök vizsgálják át az érkezőket Fotó: Filippo Monteforte / AFP

Az idei fesztivál egyik főszereplője viszont sajnos a terrorveszély. A biztonsági készültség szintje jóval meghaladja az eddigi évekét, Vito Danilo Gagliardi velencei rendőrkapitány elmondása szerint a taorminai G8-csúcshoz hasonló intézkedéseket vezettek be. A fesztivál helyszínén, Lido di Veneziában autóval is lehet közlekedni, így hatalmas betontömböket helyeztek el több helyen, hogy lassítsák a forgalmat, de így is csak engedéllyel és bizonyos órákban szabad behajtani a területre. A filmpalota és egy másik központ, a Hotel Excelsior környékén narancssárga zónát alakítottak ki, ahol több mint háromszáz, hordozható kamerával felszerelt civil és egyenruhás rendőr járőröz majd huszonnégy órában, a tetőkön pedig mesterlövészek állnak készen. Ezenfelül közvetlenül a helyszínek bejárata előtt elkülönítenek egy piros zónát, ahova csak fémdetektoron keresztül és névvel ellátott kártyával lehet belépni. A város adottságait tekintve megemelték a vízi rendőrök számát egy esetleges tenger vagy csatorna felől jövő támadás megakadályozására.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.30.