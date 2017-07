Majdnem megdőlt a tavalyi rekord a Soundon

A Sound történetében az idén lépett fel a legtöbb világsztár, bemutatkozott a világ egyik legkeresettebb partisorozata, az Elrow, amely a szervezők várakozásainak megfelelően már az első évben rendkívül népszerű új partihelyszín lett.

Szombaton telt házas volt a rendezvény, amelynek öt napja alatt az időjárás is igen kedvezően alakult a szervezők szerint. Már az első napon nagy sikert arattak az utcaszínházak, új színfoltot hoztak az óriás medúzák, a dobosok és a hamisítatlan riói hangulat. A vízre épített stégek és a nap mint nap kifutó Party Boat is telt házzal üzemelt, népszerűek voltak a vízi sportok is.

Ugyanakkor volt botrány is, többeket kiraboltak.