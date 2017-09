Májusban Budapestre jön Roger Waters

Újra a magyar fővárosban ad koncertet Roger Waters, a Pink Floyd társalapítója. A brit zenész 2018. május 2-án lép fel a Papp László Budapest Sportarénában vadonatúj Us + Them című turnéjával.

A koncertsorozat műsorán a klasszikus Pink Floyd-dalok mellett néhány dal elhangzik a közelmúltban megjelent, Is This the Life We Really Want? című lemezéről és Roger Waters eljátssza szólókarrierje legnagyobb sikereit is – közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.

A turné az 1974-es dal, az Us And Them után kapta a nevét, amely a Pink Floyd egyik legsikeresebb albumán, a The Dark Side of the Moonon jelent meg.

„Egy teljesen új show-val indulunk útnak. Karrierem különböző időszakainak keveréke lesz, a Pink Floyd évektől egészen az új albumig. Megközelítőleg 80 százalék lesz a régi és 20 százalék az új, de az egészet összekapcsolja egy általános téma. Ígérem, a leglátványosabb show lesz, amit valaha csináltam” – idézte a közlemény Roger Waterst.

Az énekes, basszusgitáros lenyűgöző koncertjeiről ismert, amelyek a rajongóknak óriási élményt jelentenek magas színvonalú, csúcstechnológiájú audiovizuális produkcióval és lélegzetelállító quad hangzással. Az Us + Them Waters első európai turnéja az óriási sikerű, 2010-ben indult The Wall Live koncertkörút óta, amelyet több mint 4 millió rajongó látott a 219 előadás során. Ez a legsikeresebb szólóturné a zenetörténetben, és két budapesti állomása is volt: 2011-ben a Sportarénában, 2013-ban pedig a Puskás Ferenc Stadionban.

A most 74 éves Roger Waters 1965-ben alapító tagja volt a Pink Floydnak, amely a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett az évek során. A basszusgitáros-énekes 1985-ben feloszlatta a csapatot, ezután jogvita kezdődött közte és a többi tag között a név használatáért; a Pink Floydot végül David Gilmour gitáros, Nick Mason dobos és Richard Wright billentyűs vitte tovább. Ők és Waters egyetlen alkalommal, 2005 júliusában álltak újra össze a londoni Live 8 koncerten. Az induláskor meghatározó tag, Syd Barrett 2006-ban, Wright 2008 szeptemberében hunyt el.

Waters szólópályafutása során négy stúdiólemezt és egy operaalbumot készített.