Marton László újra rendezne

Túltette magát a szexuális zaklatási botrányon, és visszatérne a színházi életbe Marton László – közölte a 24.hu. A lap szerint már csupán az a kérdés, mikorra várhatjuk a rendező első munkáját.

Marton azután volt kénytelen visszavonulni, hogy előbb Sárosdi Lilla, majd több más színésznő is zaklatással vádolta meg. A Krétakör tagja szerint a Vígszínház főrendezője húsz évvel korábban, egy autóban szerette volna őt szexuális cselekményre rábírni. Marton először mindent tagadott és jogi lépéseket ígért, de miután mások is megvádolták, bocsánatot kért. Kiderült közben, hogy a torontói Soulpepper színház hasonló botrány miatt szakított meg vele korábban minden kapcsolatot. A bocsánatkérés után nem sokkal főrendezői állásáról is lemondott Marton, ahogy a Színművészeti Egyetemen is kérte tanári működése szüneteltetését.

A Rózsavölgyi Szalon vezetője, Zimányi Zsófia most viszont arról beszélt a Független Hírügynökségnek, hogy már zajlanak a tárgyalások Marton Lászlóval. Jelenleg csak az a kérdés, találnak-e megfelelő darabot számára. Zimányi azt is elárulta, hogy nem tart a reakcióktól, és igazságtalannak tartotta a Martonnal szembeni „hadjáratot”. „A közönséget a művészi teljesítmény érdekli” – jelentette ki.

A Független Hírügynökség szerint egyébként Martont a Veszprémi Petőfi Színház is hívná, Oberfrank Pál igazgató viszont nem erősítette meg ezt a hírt, de nem is cáfolta. Mint elmondta, szerinte korai lenne még erről beszélni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.28.