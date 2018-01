Még mindig Oprah Winfrey elnökjelöltsége tartja lázban a közvéleményt

Napokkal az Aranyglóbusz-gálán tartott beszéde után is Oprah Winfrey esetleges politikai ambíciója az egyik fő beszédtéma az Egyesült Államokban. Az amerikai médiaszemélyiség vasárnap a Cecil B. DeMille-életműdíj átvételekor hozta szóba a zsarnokok hazugságát, illetve az áldozatok szégyellnivaló titkait. A színész-producer úgy véli, sokáig senki nem hallotta meg azokat a nőket, akik nyíltan mertek szólni, de innentől ez változni fog.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nem sokkal beszéde után már a lehetséges 2020-as elnökjelöltként beszéltek Oprah Winfrey-ről, az ügyben pedig már Donald Trump is megszólalt.

„Legyőzném Opraht, igen. Rendkívül szórakoztató lenne” – jelentette ki az egykori médiaceleb, jelenlegi amerikai elnök.

Trump mindenesetre nem hiszi, hogy a beszélgetős műsorok ismert házigazdája el is indulna a választáson.

Oprah korábban egyébként maga is arról beszélt, hogy nem indulna választott tisztségért, a díjátadó óta viszont ismerősei szerint komolyan fontolgatja a lehetőséget. Sokan mások is arról beszélnek a The Independent cikke szerint, hogy jó ötlet lenne az indulása, Trumppal szemben őt olyan milliárdosnak tartják, aki a semmiből építette fel magát, és szerte az államokban népszerűségnek örvend.

Akadnak viszont, akik arról beszélnek:

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

elismertsége rögtön csökkenni kezdene neki is, ha komolyak lennének a szándékai.

Továbbá a kritikus hangok szerint problémás lenne az is, hogy nincs jogalkotói tapasztalata. Négyévnyi Trump-elnökség után a mostani vezetővel nem szimpatizálók már szívesebben látnának egy hozzáértőbb embert az ország élén – jegyzi meg a lap. Az utóbbi időkben ennek ellenére több hírességet is emlegettek mint a jelenlegi elnök lehetséges kihívói. Többek között Dwayne „The Rock” Johnson színész-pankrátor és a Dallas Mavericks kosárlabdacsapatot tulajdonló Mark Cuban üzletember neve is felmerült.

Nem örül Oprah Winfrey esetleges elnökjelöltségének az ötvennégy éves brit énekes-dalszerző, Seal sem. A Grammy-díjas zenész az Instagramon tett közzé két képet a médiaszemélyiségről:

mindegyiken a szexuális zaklatásaiba belebukott Harvey Weinsteinnel látható,

az elsőn ráadásul amint épp csókot nyom az arcára. „Amikor évtizedekig a probléma része voltál, de hirtelen mindenki a megoldásként kezd tekinteni rád” – írta a képek mellé a dalszerző. Seal ezzel arra utalt, hogy a beszélgetős műsorok háziasszonya is tudott a producert övező pletykákról, mégis úgy tesz, mintha fogalma sem lett volna az egészről.

A Weinstein-ügyről egyébként múlt hónapban nyilatkozott a CBS-nek is Oprah Winfrey. Kifejtette: mindenkinek megvan a maga története, a kirobbant botrány pedig vízválasztó lehet. „Ha csak Harvey Weinsteinre hegyezzük ki ezt az egészet, elveszítjük a pillanatot” – jelentette ki.

Winfrey esetleges indulását kritizálta a Family Guy alkotója, Seth MacFarlane is. A komikus szerint Oprah kétségkívül kiváló szónok, de

az elképzelés, hogy az elnökségért egy valóság-show-hős száll szembe a talkshow-házigazdával, rendkívül disztópikus.

Az elképzelés egyébként ezúttal is viccként merült fel, ahogy még jó néhány évvel ezelőtt Trump indulása. Ezúttal Seth Meyers, az Aranyglóbusz házigazdája beszélt arról: 2011-ben poénkodott azon, hogy a milliárdos üzletembernek nincsenek meg a megfelelő képességei az elnökké váláshoz. „Egyesek szerint az az éjszaka győzte őt meg, hogy induljon. Ha ez igaz, csak annyit szeretnék mondani: Oprah, sosem lesz belőled elnök! Nem rendelkezel azzal, ami ehhez szükséges. És Hanks! Hol van Hanks? Sosem lesz belőled alelnök” – viccelődött a komikus.