Még nehezebb helyzetben a folyóiratok

Egyre egyértelműbb minták szerint alakul a kulturális finanszírozás rendszere Magyarországon. Pontosan nyomon követhető a folyamat, amelyben egyes szereplőket kivéreztetésre ítél, míg másokat meredek felemelkedéshez segít az állam. Különösen hangsúlyosan nyílt szét az olló a kulturális folyóiratok esetében. Friss fejlemény, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA), bár már lassan január közepén járunk, még mindig nem írta ki az idei évre vonatkozó folyóirat-támogatási pályázatát, nehéz helyzetbe hozva több lapot is.

Bár első hallásra sokan talán csak a vállukat rándítják a hírre, a folyóiratok jelentősége, hiába szólítanak meg csupán vékony réteget, nem elhanyagolható. Azonkívül, hogy színvonalas formában közvetítik a magyar kultúrát az olvasóknak, (lokális) műhelyként, inkubátorként is működnek. Különösen igaz ez az olyan vidéki folyóiratokra, mint a szegedi Tiszatáj, a pécsi Jelenkor, a kecskeméti Forrás, a veszprémi Ex Symposion és a miskolci Műút.

Ennek ellenére sok lap hosszú ideje a megszűnés szélén táncol. Hogy az egyre csökkenő támogatás miatt – a korábbi 700-800 millió forint helyett 300–500 millió – nehéz helyzetbe kerülő folyóiratok helyzetén javítson, az NKA 2012-ben bevezette a hároméves finanszírozási rendszert, amelyet azóta folyamatosan megújítanak. Csakhogy sokan kimaradtak a szórásból, mások mellett a már említett Műút és az Ex Symposion, a salgótarjáni Palócföld és a szolnoki Eső is.

E lapoknak évente pályázniuk kell, amit azonban csak akkor tudnak megtenni, ha az NKA kiírja a tendert. Ezt pedig az utóbbi években egyre későbbre csúsztatva teszi meg. A múlt évre vonatkozó felhívás 2016. december 22-én jelent meg, a pénzt pedig 2017 augusztusában folyósította az alap. Így a szerkesztőségeknek úgy kellett elkészíteniük az első számokat, hogy nem tudták, mikor kapnak és kapnak-e egyáltalán támogatást.

– Sajnos ebben a helyzetben szinte lehetetlen tervezni a tárgyév első felében, míg a második fél évben összezsúfolódnak a feladatok – fogalmazott lapunknak Zemlényi Attila, a Műút főszerkesztője. – Éppen a folyamatos, elmélyült műhelymunka lehetetlenülhet el. Különösen így van ez a Műút esetében, amely nem kapott támogatást az igencsak jelentős összeget szétosztó Nemzeti Művelődési Intézettől (NMI), tehát nincsenek tartalékaink. Pedig a munkánkat Miskolcon is értékelik, tavaly megyei Prima díjat kapott a Műút.

A kiszámíthatatlanság pedig az idén még nagyobb gondot jelent majd, hiszen az ez évre vonatkozó pályázati felhívás még nem jelent meg. Megkerestük az NKA-t, hogy megtudjuk, miért csúszik a kiírás, és hogy mikortól pályázhatnak a lapok. A szervezet válaszában hangsúlyozta, „a kollégiumok a 2018. évi folyóirat-pályázati felhívásaikat előkészítették, a pályázati felhívások előreláthatólag a jövő hét folyamán jelennek meg”. A késés okáról nem esett szó.

A támogatásokról egyébként az NKA szépirodalmi kollégiumának kuratóriuma dönt. – Szerintünk a kollégium semmilyen értelemben nem tekinthető hibásnak ebben a helyzetben, nem a kuratórium írja ki a pályázatokat – hangsúlyozta Zemlényi Attila. – Ők tisztességesen végzik a munkájukat, s minden energiájukkal azon vannak, hogy mégis működhessünk. Mint ahogy 2017 végén megítéltek online támogatást is a Műútnak, és a 2018. évre lapszámbemutatókra is kaptunk pénzt, valamint két könyv kiadására is lehetőségünk van. Egyébként az NKA-t sem tudjuk „hibáztatni” a csúszásért. Érzésünk szerint azóta mutatkoznak anomáliák, hogy az addig független NKA-t beolvasztották az Emberi Erőforrások Minisztériumának körébe. Egy ilyen hatalmas apparátusban valószínűleg nehézkesebbé válik az ügyintézés. Ha van oka a mai állapotnak, esetleg ez lehet.

A kulturális folyóiratok jelentőségével természetesen az állam is tisztában van. Nehezen értelmezhetnénk máshogy azt a bőkezűséget, amellyel néhány kiemelt szereplőt kényeztet a hatalom. Ahogy arra a Műút főszerkesztője utalt, tavaly áprilisban derült ki, hogy az NMI pályázat nélkül, jobbára titokban osztott szét 960 millió forintot elvileg a nehéz helyzetű vidéki lapok megsegítésére, ám a pénz több mint fele végül fővárosi folyóiratokhoz került. Az Orbán János Dénes nevével fémjelzett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. sem panaszkodhat, a 850 millió forintos működési támogatás mellé 1,4 milliárd forintot kapott az év végi kulturális támogatások elosztásakor. A nonprofit cég az összeget az Előretolt Helyőrség Íróakadémia munkájára fordítja. Az akadémia orgánuma a 82 millió forintos költségvetésből készülő és a hazai viszonyok között óriási, csaknem 200 ezres példányszámban terjesztett, Előretolt Helyőrség című lap. Esetében nem kell aggódni a pályázatok kiírásának csúszása miatt.

