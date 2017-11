Meghalt a Faith No More korábbi frontembere

Elhunyt Chuck Mosley, aki a Faith No More korábbi, Mike Patton előtti frontembere volt – számolt be az NME. Az énekest ötvenhét éves korában, november 9-én érte a halál. Családja szerint túladagolás miatt következhetett be a tragédia, miután Mosley hosszú ideje józan életet élt már.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A zenész 1984 és 1988 között énekelt a Faith No More-ban, így a csapat első két albumán az ő hangja hallható. A nevéhez kötődik mind az 1985-ös We Care a Lot, mind a két évvel későbbi Introduce Yourself. A csapatból 1988-ban tették ki arra hivatkozva, hogy kiszámíthatatlan a viselkedése. Ekkor érkezett a helyére Mike Patton, akit azután vettek fel, hogy hallották a Mr. Bungle első demóit.

A Faith No More után, 1990 és 1992 között Mosley a Bad Brainsben szerepelt, majd később a funk metalos Cementben hallhattuk. A 2009-ben megjelent, Will Rap Over Hard Rock for Food című szólóalbumán szerepelt a Kornból ismert Jonathan Davis is. Nemrég a Primitive Race nevű szupergrupphoz csatlakozott az énekes. Itt a Skinny Puppy, illetve a The Melvins különböző tagjainak oldalán volt hallható.

Bár számos jogi nézeteltérése volt korábbi csapatával, azért a színpadon számos alkalommal volt látható a későbbiekben is a Faith No More-ral. Legutóbb tavaly augusztusban vendégeskedett egy fellépésükön.