Meghalt a rock and roll legendás alakja

Nyolcvankilenc éves korában elhunyt az '50-es és a '60-as évek egyik legikonikusabb rock and roll zenésze, Fats Domino – írja a BBC.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Domino pályafutása alatt több mint 110 millió hanglemezt adott el. Legnagyobb sikerei között tartják számon a Blueberry Hill, a Walkin To New Orleans, az Ain,t That a Shame, a Jambalaya, az I,m Ready, a Mardi Gras in New Orleans, a Let The Four Winds Blow és a Blue Monday című dalokat.

Eredeti nevén Antoine Dominique Domino tízéves korában kezdett zenélni, a negyvenes évek végén rögzítették The Fat Man című dalát. A Blueberry Hill című slágere hozta meg számára a világhírnevet, amely a Billboard afroamerikai énekesek listáján az 1., kislemezlistáján a 2. helyezést érte el, ugyanakkor szerepel a Rolling Stone magazin minden idők legjobb 500 dala között.

Paul McCartney korábban azt mondta, a Beatles az ő tiszteletére írta a Lady Madonnát.