Meghalt a The Cranberries énekesnője

Negyvenhat éves korában váratlanul hunyt el Dolores O’Riordan, a The Cranberries ír zenekar énekesnője – közölte a sajtóval az énekesnő szóvivője.

Dolores O’Riordan zenekarával egy stúdiófelvétel kedvéért érkezett Londonba, ahol váratlanul életét vesztette. Részleteket nem közöltek a halálesettel kapcsolatban.

Az ír zenekar Limerickből indult világhódító útjára, a 90-es években a Zombie és a Linger című dalokkal váltak ismertté.

A The Cranberries utoljára 2017-ben indult turnéra Európában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, de májusban, az európai turné kezdete után nem sokkal, törölték a további európai és amerikai időpontokat az énekesnő egészségi állapota miatt. A zenekar hivatalos honlapja azt írja, a O’Riordannak hátproblémái voltak.

Az énekesnő 2014-ben húszévnyi házasság után vált el Don Burtontől, a Duran Duran egykori turnémenedzserétől, akitől három gyereke született – Taylor Baxter, Molly Leigh és Dakota Rain.

Dolores O’Riordan bipoláris zavarban szenvedett, 2014-ben egy repülőtéri incidens miatt bírósági ítéletet is hoztak ellene.

Az 1971-ben Limmerickben született énekesnő, 1989-ben csatlakozott a Hogan testvérekhez, miután egy újsághirdetésre lett figyelmes a helyi lapban. A The Cranberries közel 40 millió lemezt adott el. 2001-ig 6 stúdióalbumot adtak ki, majd több válogatás- és koncertlemez követte.

Az O’Riordan különleges hangja és ír akcentusa által meghatározott dalokkal óriási sikereket értek el az Atlanti-óceán mindkét oldalán. A Linger bejutott az amerikai és ír legjobb 10 slágere közé, az Egyesült Királyságban a top 14-be. Tavaly a The Guardian brit lapnak adott interjúban az énekesnő elmondta, a slágert az inspirálta, hogy valaki „nyilvánosan dobta” egy diszkóban. „Minden olyan drámai, amikor 17 éves vagy, ezt ömlesztettem bele a dalba”.

Dolores később szólókarrierbe kezdett. 2007-ben az Are You Listening majd 2009-ben a No Baggage című albumokkal jelentkezett.