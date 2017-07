Meghalt John G. Morris

Egy, a párizsi otthonához közeli kórházban, pénteken elhunyt a Life magazin legendás képszerkesztője, John G. Morris – adta hírül a The New York Times. A II. világháború európai helyszíneit és a vietnami harcokat megjáró fotós százéves volt.

Robert Capa egykori legjobb barátja 1916. december 7-én született New Jerseyben. Ő szerkesztette, majd küldte el a Life-nak a normandiai partraszállásról készített Capa-képeket 1944-ben.

A vietnami háború alatt már a The New York Timesnak dolgozott, és elérte, hogy címlapra tegyék Eddie Adams sokkoló képét, melyen egy saigoni rendőrfőnök fejbe lő egy feltételezett felkelőt. A fotó világszerte ismert mementójává vált a háborúnak. Ugyanígy címlapra rakatta a napalmtámadás elől menekülő meztelen vietnami lány képét, melyet Huynh Cong Ut (Nick Ut) készített. Morris 1968-ban szemtanúja volt Robert F. Kennedy Los Angeles-i merényletének is. Munkatársa volt továbbá a The Washington Postnak, a National Geographicnak és a Magnum fotóügynökségnek is.

Két éve a Magyar Nemzetnek is interjút adott. Ekkor elmondta: „Londonban éltem át a háborút, úgyhogy értettem, miről szól ez az egész. Átéltük a légitámadásokat, átéltük, milyen a drónok őseinek számító német V–1 pilóta nélküli repülőgépek látványa. A rakéták ellen pedig szinte semmilyen védelem nem volt. Átéltem tehát a valódi légitámadás élményét, és a hidegháborús fenyegetettség tapasztalatát is megismertem. Éppen ezért a mai napig azt gondolom, hogy nincs semmiféle magyarázat semmilyen háborúra. A háború a legbefolyásosabb iparág.”

