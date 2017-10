Meghalt Tom Petty, a zenész családja megerősítette a hírt

Hatvanhat éves korában, Kaliforniában meghalt Tom Petty amerikai zenész és dalszövegíró – írja a BBC Petty családjának nyilatkozatára hivatkozva. A CNN közlése szerint Tony Dimitriades, a Tom Petty and the Heartbreakers managere erősítette meg a hírt a család nevében nyilatkozva.

Hétfőn mi is beszámoltunk arról: a Tom Petty and the Heartbreakers frontemberére eszméletlenül találtak rá, feltételezhetően szívrohamot kapott. A 66 éves Pettyt a mentők a kiérkezést és stabilizálást követően azonnal a ULCA Santa Monica kórházba szállították ahol lélegeztetőgépre rakták.

A CBS News és a Variety arról írt a Los Angeles-i rendőrségre (LAPD) hivatkozva, hogy Petty-t már nem tudták megmenteni. Az LAPD viszont egy Twitter-üzenetben azt közölte, hogy nincs információja az énekes haláláról, és bármilyen ilyen értesülés tévedésből lett kiadva. Később ellentmondásos információk keringtek: többen arról számoltak be, hogy még küzdenek az életéért, míg a New York Daily News bejelentette, hogy lekapcsolták a gépekről.

A rocksztár előző hét hétfőn fejezett be egy hosszú turnésorozatot Los Angelesben.

Pettyról kevesen tudják, hogy a '80-as években sikeressé vált Heartbreakers nevű zenekarával összesen 80 millió albumot adott el. Az énekes kilencvenes és kétezres években is folyamatosan aktív volt, bár azóta egyik száma sem lett akkora sláger, mint a csúcskorszakában, de mindig volt akkora rajongótábora, hogy fenntartsa magát. Napjainkban számos filmben is megszólalnak a dalai - olyan vígjátékokban például, mint a Spanom csaja vagy az Egyszerűen bonyolult.