Sárosdi Lilla: Marton László zaklatott

Elárulta Sárosdi Lilla, ki az a rendező, aki állítása szerint zaklatta: a színművész a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Marton Lászlót nevezte meg Facebookon közzétett videójában.

„Azért állok most a nyilvánosság elé, mert egyre nagyobb a nyomás azzal kapcsolatban, hogy ki ez az illető. Az utóbbi időben nagyon sok ember állt ki mellettem, és adott erőt, és mesélte el a hasonlóan szörnyű történetét. Úgy érzem, hogy tartozom nekik azzal, hogy fölvállalom és kimondom ezt a nevet. Az illető Marton László, a Vígszínház egykori igazgatója, rendező és egyetemi tanár” – mondta Sárosdi Lilla.

Hozzátette, nem bosszút akar, és nem akarja lejáratni a szakmáját, de nagyon sok női színművész él hasonlóan nehéz történetekkel, súlyos titkokkal, amelyeket nem mernek elmondani, mert félnek. „Félnek attól, hogy kiközösítik őket, hogy nem kapnak munkát, hogy nem veszik őket komolyan, hogy nincs hova fordulniuk” – mondta a színész. A videóban kiemelte, hogy ez a probléma nemcsak a film és a színház területén, hanem mindenhol jelen van, a férfiak esetében is.

„Most láthatjuk, hogy mekkora ez a probléma, vegyük komolyan, segítsünk nekik. Ne hagyjatok magunkra!” – kérte Sárosdi Lilla.

A színművész elsőként Facebook-oldalán számolt be egy esetről, mely során egy meg nem nevezett színházi rendező és az ő barátja orális szexre akarta rávenni őt egy autóúton. Azt írta: fiatal, naiv és szűz lány volt, amikor egy próba után – amelyen nézőként vett részt – a rendező és egy barátja autózni hívta. Büszke volt, hogy befogadta a színházi elit, meg akart felelni. „A Margit hídnál oldalra nézek, látom a Parlamentet, és előttem a nagy rendező térdel a kocsiülésen letolt sliccel, pici, löttyedt hímtagja himbál a szemem előtt. »Puszild meg!« – hallom az instrukciót. Elsírtam magam!” – írta Sárosdi Lilla. A színművész férje, Schilling Árpád rendező később arra hívta fel a figyelmet, hogy hatalmukkal rendszeresen visszaélnek a művészvilág nagyjai.

Enyedi Ildikó, Gigor Attila, Janisch Attila és Szöllősi Barnabás nyílt levélben fejezte ki szolidaritását Sárosdi Lilla és azok iránt, akikkel szemben szexuális, mentális vagy bármilyen más nemű erőszakot követtek el.

Kedden Földes Eszter színész, Lovasi András énekes felesége is kiállt Sárosdi Lilla mellett. „Sárosdi Lilla bátor, hogy elmondta a történetét. És szerencséje van az összes olyan férfinak, akit nem nevesítenek egy ilyen történet kapcsán. Írhatnék én is egy szép listát” – fogalmazott.

„Szereposztó dívány létezik. Konkrétumot nem szeretnék elmesélni, a lényeg nem is az, hogy velem mi történt, hanem az összefogás. Egy nő ilyen helyzetben borzasztó rosszul érzi magát, az a kiszolgáltatottság semmihez sem fogható” – szögezte le később a színművész a Bors kérdésére válaszolva. Mint mondta, szerinte a hatalom okoz torzulást az ember személyiségében, és ezek az emberek elhiszik, hogy ezt tényleg megtehetik. „Általában szakmailag is elismert, intelligens emberek ők, ezért is különösen meglepő, hogy miért gondolják azt, ez normális” – fűzte hozzá.

A szintén színész Sándor Erzsi korábban arról beszélt, hogy még főiskolás évei alatt egy rendező szakos fiú beszélte rá, hogy félmeztelenül adjon elő neki egy szöveget.

Török-Illyés Orsolya pedig azt írta, a város 120 tagú leánykórusában énekelt, amikor a hatvanas éveiben járó karvezető zaklatta.

Szexuális zaklatás miatt feljelentették Tyukod polgármesterét is. A település anyakönyvvezetője, Németh Pálma azt állítja, Czibere József nem csak vele erőszakoskodott, de ő az első, aki nem hagyta annyiban, és feljelentést tett.