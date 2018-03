Méltatlan helyzetben az Esterházy-kincsek

Az Iparművészeti Múzeum (IMM) rekonstrukciója és költözése körüli botrányok a korábban megírt különös közbeszerzések és a gyanús háttéremberek szerepe mellett egy páratlan gyűjtemény hányattatott sorsára is rávilágítanak. Az egykor az IMM-ben letétbe helyezett Esterházy-kincsek helyzete a mai napig tisztázatlan. A többek között ötvösművekből, drágakövekből, öltözékekből, díszfegyverekből és bútorokból álló együttest Orbán Viktor miniszterelnök kívánsága szerint, és a szakma heves tiltakozása mellett 2016 decemberében kezdték el Fertődre szállítani, ahol a csaknem 7 milliárd forintból megújuló Esterházy-kastélyban kaptak helyet. Információink szerint azonban a kincstár egy része még mindig az IMM-ben van, az intézmény gyűjteményének költözése miatt pedig sorsa továbbra is bizonytalan. Ahogy a tulajdonjog sem tisztázott: az Esterházy Magánalapítvány perben áll a magyar állammal a kincsek ügyében.

Az Esterházy-kincstár a főúri család párját ritkítóan gazdag gyűjteménye, amelyet az első világháború végéig a fraknói várban őriztek. Esterházy Miklós herceg 1918-ban a kincsek jelentős részét Budapestre szállíttatta, s a Tárnok utcai palotájában helyezte el. 1919 tavaszán a Tanácsköztársaság kulturális népbiztosának rendelete értelmében lefoglalták a gyűjteményt, amely az IMM-be került. A rendelet hamar érvényét vesztette, Esterházy Miklós azonban úgy döntött, a múzeumban hagyja a kincseket, gesztusát egy évvel később letéti szerződéssel erősítette meg, amelyet halála után fia, Esterházy Pál megújított.

A gyűjtemény csak a második világháború alatt, Budapest ostromakor mozdult ki újra a múzeumból, Esterházy Miklós ugyanis úgy gondolta, a műtárgyak nagyobb biztonságban lesznek a Tárnok utcában. Nem lett igaza, az IMM szerencsésen átvészelte az ostromot, az Esterházy-palota és benne a kincstár ellenben súlyos károkat szenvedett. A szinte megsemmisült gyűjteményt az IMM szakemberei évtizedes munkával állították helyre. Időközben azonban a kincseket elkobozták a Mindszenty-per negyedrendű vádlottjaként 15 évre ítélt Esterházy Miklóstól. Az állami tulajdonba kényszerített kincstárat 2016 végéig az IMM-ben őrizték, akkor indították útjára Fertőd felé.

A költözés ötlete először 2013 nyarán merült fel, akkor Orbán Viktor egy fertődi kihelyezett kormányülésen fogalmazta meg, hogy az Esterházy-kincseknek az Esterházy-kastélyban a helyük. A gondolatot tett követte, 2014-ben létrejött a kastélyegyüttest felügyelő Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont. A kincsek költöztetésének terve komoly felzúdulást keltett, az IMM akkori főigazgatója Takács Imre lemondott posztjáról, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Tudományos Bizottsága pedig állásfoglalásban tiltakozott az ötlet ellen. A gyűjtemény biztonságos tárolása és szakmai kontrollja csak az IMM-ben garantált – írták, ráadásul a költöztetés előkészítetlen, a legfontosabb érvük pedig az volt, hogy a kincsek legnagyobb része sosem tartozott a fertődi Esterházy-kastély berendezéséhez, és nem kapcsolódnak a kastélyt építtető Esterházy „Fényes” Miklós személyéhez.

A szakmai szempontok azonban láthatóan nem zavarták a kormányt, hiszen később határozatban mondta ki a gyűjtemény költöztetését. A szállítás 2016 decemberében meg is kezdődött, holott akkor a fertődi kastély felújítása még nem fejeződött be, a félkész terek pedig alkalmatlanok voltak a kincstár különösen érzékeny darabjainak biztonságos tárolására.

Az IMM-ből elszállított műtárgyakat törölték is az intézmény leltárából. Azt azonban a mai napig nem tudni, pontosan hány tételről van szó, mi került le Fertődre, és mi maradt Budapesten. Ez azért is különösen érdekes kérdés, hiszen a kincsek a letéti szerződést alapul véve az Esterházy Magánalapítvány tulajdonát képeznék, és kizárólag az IMM adhatna otthont számukra.

Az alapítvány kérdésünkre megerősítette, hogy perben áll az állammal a gyűjtemény ügyében, ám hangsúlyozták, készek a párbeszédre és a megegyezésre. „Keressük a megoldást, mivel a mi célunk az, hogy az Esterházy-kincsek biztonságban legyenek és méltó módon mutassák be Magyarországon. Ennek a garanciáit sajnos most nem látjuk és minket is nyugtalanítanak az Iparművészeti Múzeummal és a műkincsállományával kapcsolatos hírek” – írták.

Az Eszterháza Központ feladatait (a név megváltoztatása nélkül) 2017. január 1-től a Kovács Gábor milliárdos vállalkozótól korábban megvásárolt állami cég, a Nistema Kft. vette át, amely így az Esterházy-kincsek Fertődre szállított darabjaiért is felelős. Úgy tudjuk, a gyűjtemény egy része a mai napig dobozban áll, akárcsak az el nem szállított műtárgyak.

Kérdéseinkkel megkerestük az Eszterháza Központot, az Esterházy-kastélyért felelős Miniszterelnökséget, és az Iparművészeti Múzeumot is, választ lapzártánkig sehonnan sem kaptunk.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.29.