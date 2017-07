Miért utálják az írek a U2-t?

Miközben a U2 épp világ körüli turnén van az idén harmincadik születésnapját ünneplő The Joshua Tree nagylemezének apropóján, addig időről időre felmerül velük kapcsolatban: hogyan lehet az, hogy szűkebb pátriájukban, Írországban sokan csak fanyalognak, ha a nevüket hallják? Tényleg, hogyan fordulhat elő, hogy egy, a világ bármely pontján – egyébként Dublinban is – több tízezres stadionokban telt házat csináló együttest ilyesfajta megvetés övez saját otthonában?

Ezt a kérdést tette fel most a The Joshua Tree-turné kapcsán a brit The Guardian cikkírója, Dean Van Nguyen az ír fővárosban járva. S noha írásának alcímével – Nagyobbak, mint a Guinness és George Bernard Shaw, miért utálják Bonót és társait ennyire saját hazájukban? – sokan vitába szállnának, tény, Írország nem a U2-ról szól. Pedig minden adott lenne: kevés olyan 4,8 milliós nemzet van, amelyik olyan zenekart tudott adni az elmúlt évtizedekben a világnak, melyet szinte mindenhol óriási rajongás övez. Ráadásul, ha csak magát az 1987-es albumot nézzük, az első hat szám szinte kivétel nélkül sláger, olyan, amiket szinte mindenki ismer. Csak a mihez tartás végett, itt a hatosfogat: Where the Streets Have No Name, I Still Haven’t Found What I’m Looking For, With or Without You, Bullet the Blue Sky, Running to Stand Still és Red Hill Mining Town. És ez csak egy U2-nagylemez, fennállásuk negyven évében akadt még pár slágerük. Honnan akkor ez az ellenszenv otthon?

Az első ok, már amit az ír pubok mélyén felhoznak, elég ismerős lehet: az írek alapból irigyek, s így irigyek a sikerre is. – Nem szeretjük őket, mert jól csinálják. Ők nem a Dubliners, a Pogues, de még csak nem is a Cranberries, amelyek nem lettek olyan nagyok, a U2-nak ez sikerült – jön egy fiatalember válasza. De valóban ennyire, mi több, testületileg irigyek lennének az írek? Mi van akkor a színész Liam Neesonnal, Conor McGregor ketrecharcossal, vagy hogy csak a zenénél maradjuk, Rory Gallagherrel, vagy a Thin Lizzy rockzenekarral? Őket nemhogy irigység, mint inkább megbecsülés övezi.

Aztán persze előjön más is a puttonyból, s talán itt lehet elásva a csatabárd: Bono közéleti-politikai szerepvállalása. Sokan ugyanis képmutatónak tartják a banda frontemberét. – Hiába kampányol immár három évtizede például a szegénység felszámolásáért, az elesettek megsegítéséért, az AIDS-elleni küzdelemért, többek szemét szúrja, hogy „jóban volt” Tony Blair korábbi brit munkáspárti kormányfővel, ahogy vacsorázott együtt George W Bush korábbi amerikai elnökkel, akiket nem mellesleg sokan háborús uszítónak tartanak. Írországban nem értik, hogy lehet jóban a világot kizsákmányoló neoliberálisokkal – összegzi a dolgot a zenészről könyvet író Harry Browne. Bono erre egyébként korábban úgy reagált: „van különbség a között, hogy el vagy merülve a hatalomban és kapcsolatban állsz olyanokkal, akiknek hatalmuk van.” Ahogy mások épp azért nem bírják őket, mert annak idején felszólaltak az ír egyesítésért harcoló, terrorakcióktól sem visszariadó IRA-nak pénzügyi támogatást kalapozó Noraid szervezet ellen, miközben Bono a tiszteletbeli lovagi címet kapott humanitárius munkájáért II. Erzsébet brit uralkodótól.

S hogy a dörgedelmek ne álljanak meg még, a zenekar helyzetét az sem segíti, hogy még 2006-ban, tehát két évvel az Írországot is keményen sújtó gazdasági válság kirobannása előtt, a U2 „áttelepült” Hollandiába, s ott is fizet adót, mert a zenészeknek kezdvezőbbek a feltételek. S ezen sajnos, mit sem segít az a válasz, hogy a zenekar saját bevallása szerint kész vagyont fizet be minden évben adó gyanánt.

A U2 természetesen mindettől függetlenül turnézik tovább, s augusztus elejéig az európai időpontok közül csak július 26-ra maradt még jegy Párizsba, a többi koncertjük már teltházas.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.14.