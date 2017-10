Mindenszentek vagy halottak napja? És hogy jön ide a halloween?

A mindenszentek és a halottak napja közötti különbség nem mindenkinek világos, ami nem csoda: a két, egymást követő ünnepnap összemosódott a néphagyományban is. Régóta a halottakra való emlékezés szokásai, rítusai uralják mindenszentek napját is. Ráadásul november 2-a általában már munkanap, így ma is november 1-je, mindenszentek napja sokak számára a halottak napi teendők ideje. Magyarországon 2000 óta munkaszüneti nap.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A keresztény felekezetek tagjai és mások is ki szoktak látogatni a temetőbe a két nap valamelyikén. De érdemes tudni, hogy a reformátusok hivatalosan egyik ünnepnapot sem tartják meg. Szokásként meghonosodott az ő körükben is a temetőlátogatás, ám hivatalosan sem a halottak napja, sem a mindenszentek nem egyházi ünnepük. Ők a reformáció emléknapját ünneplik október 31-én, idén éppen az 500. évfordulót. Az evangélikusoknál és az unitáriusoknál viszont egyházi szinten is nyilvántartják a halottak napját.

A november 1-jei mindenszentek katolikus ünnep Fotó: Hegedűs Márta / Magyar Nemzet

A dolgot tovább bonyolítja, hogy sokak örömére, mások felháborodására az angolszász kultúrkörből származó, a kelta mitológiára visszavezethető halloween szokásai is kezdenek meghonosodni. A halloween estéje október 31-e. A halloween alapgondolata - hogy a holtak szellemei ezen a napon visszatérnek a földre - a keresztény magyar néphagyományban is visszaköszön, még ha az egyházak természetesen nem is osztják ezt. A halloween számos elemében emlékeztet a halottak napjára. A kelta ünnep a római hódítás után összemosódhatott a római szokásokkal - a rómaiaknak is volt halottakra emlékező ünnepe, a Feralia, amely hasonló szokásokkal és tilalmakkal járt, mint amit később a magyar néphagyományban is látunk. Például virágot és ételt vittek a sírokra, zárva tartották a templomokat és nem áldoztak. Ezt az ünnepet formálta át később saját elképzelései szerint az ókeresztény egyház.

Halloween estéje október 31-e Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A november 1-i mindenszentek katolikus ünnep: ilyenkor a megdicsőült lelkekről emlékeznek meg, tehát nem csak azokról a szentekről, akik nevesítve vannak a kalendáriumban, hanem minden lélekről, aki üdvösségre jutott. Ez "a megdicsőült Egyház ünnepe", a halottak napját viszont azoknak a lelkeknek szentelik, akik hitük szerint még a tisztítótűzben szenvednek, vagyis ez "a szenvedő Egyház ünnepe"

Tudta? 1. A halottak napjáról a magyar katolikus parasztság úgy tartotta, hogy ez a halottak visszajárásának ideje is. Egyes vidékeken éjszakára ételt is kikészítettek a halottaknak, vagy a temetőbe, a sírokra vitték ki azt. 2. A magyar katolikus néphagyományban tilalmak is kapcsolódtak a Halottak napjához, például nem volt szabad befőzni és kenyeret sütni. 3. Az ortodox egyház nem a római katolikus Halottak napján emlékezik meg az elhunytakról, hanem a pünkösdi időszakban. 4. Az orosz egyházban külön halottak napját tartanak az elesett vitézek emlékére október 21-én. 5. A halottak napja a szegényekről való gondoskodással is összekapcsolódik. A katolikus hagyományok szerint azért kell alamizsnát adni, hogy a halott megszabaduljon a purgatóriumból. 6. Egyes magyar falvakban nem csak halottak napján, hanem egész héten, "a halottak hetén" tiltották a munkát, hogy ne zavarják meg a holtak nyugalmát. Máshol viszont politizálásra használták mindenszentek napját, egyes falvakban hagyományosan ezen a napon tartották meg a bíróválasztást.

A halottak napjának ünnepét Keleten már 380-ban megülték, minden vértanúról megemlékezve. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki – miután megkapta a minden pogány isten tiszteletére épült római Pantheont – 609. május 13-án Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére szentelte fel.

Először a Kr. u. 636-ban elhunyt Sevillai Izidor püspök rendelte el a szerzeteseinek, hogy Pünkösd utáni napon a halottakért misézzenek. Széles körű elterjedése Odilo cluny bencés apát nevéhez fűződik. Utasítására a szerzetesek a mindenszenteket követő napon misékkel, zsoltárokkal, alamizsnával emlékeztek meg a halottakról. Egyházi rítus volt a halottakért végzett esti könyörgés, harangozás is.

Cikkünk a Magyar Nagylexikon, a Magyar Katolikus Lexikon, a Magyar Néprajzi Lexikon és a Katolikus.hu portál szócikkeinek felhasználásával készült.