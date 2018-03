Minőségi szappanopera újratöltve

Ami néhány éve elképzelhetetlen volt, ma már evidencia: jó magyar sorozatokat nézhetünk a tévében. Ez persze egyelőre csak az eszmélés időszaka, a Barátok közt és a Szomszédok makacs fekete lyukként még mindig ott éktelenkedik a képernyő univerzumában, néhány új produkciónak hála azonban lassan távolodunk az erőterüktől. Ezen alkotások egyike a Csak színház és más semmi, amely szombat este a harmadik évaddal tér vissza a Duna Tv-n.

A sorozat két éve indult a közmédián, és már az első részek alapján látszott, hogy a Kálomista Gábor vezette Megafilm ezúttal valóban a közönség szempontjait tartja szem előtt. Egy szerethető, szórakoztató és – a műfaj magyar előzményeit nézve meglepő módon – minden kínos modorosságtól mentes szériát gyártottak. Az alapötleten persze nem kellett sokat törniük a fejüket, elég volt visszanyúlni a nagy sikerű Csak szex és más semmi című filmhez. Az alkotók, Goda Krisztina és Divinyi Réka 2005-ös művük főhősei, Schell Judit és Csányi Sándor köré építették fel a sorozatot. Ezen túl azonban nincs közös pont a két produkció között, a sorozat nem folytatása a mozifilmnek, bár ugyanúgy egy színház életébe nyerhetünk bepillantást, ám ahogy a cím is jelzi, a szex helyett ezúttal a teátrumon van a hangsúly.

A harmadik évad legfőbb erénye, amit már a második esetében is kiemeltünk: a remekül bevált sémák alapján folytatja a Komédiás színház történetét. Az új szálak, váratlan fordulatok is az elmúlt két évad eseményeit idézik, ez a fontolva haladás pedig kifejezetten jól áll a szériának. Alinda (Schell Judit), az egykori vezető színésznő és Barna (Csányi Sándor), a főrendező új kihívással néznek szembe, vastaps helyett közös gyermekük éjszakai produkciójával vannak elfoglalva. Dénes (Szervét Tibor) színházigazgatói posztját kénytelen volt az ügyvezetőire cserélni, miután a második évadban felbukkant milliárdos, Miklós (Mészáros Béla) megvásárolta a teátrumot. Az üzletember az intézmény mellé Dénes volt feleségét, Petrát (Szávai Viktória) is magáénak tudná, de a nőnek egyre jobban hiányzik csalfa exe. Felbukkan még egy új díva (Dobó Kata) és egy koreográfus (Mohai Tamás) is, akit rejtélyes kapcsolat fűz Déneshez.

Minden szappanoperának ilyennek kellene lennie – írtuk tavaly. Ezen az új évad láttán csak annyit módosíthatunk, hogy a forgatókönyvíróknak, a rendezőknek (Miklauzic Bence és Orosz Dénes) és a helyzethez tökéletesen alkalmazkodó színészeknek hála, a Csak színház… jóval több egyszerű szappanoperánál. Minőségi sorozat, amely megtalálta a helyét az aktuális dömpingben is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.02.