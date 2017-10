Mona Lisa ezentúl a mobilunkról mosolyog

Már harminc világszerte ismert múzeum adoptálta rendszerébe a Smartify elnevezésű, ingyenesen hozzáférhető telefonos applikációt, amelynek segítségével fokozhatjuk a múzeumlátogatás élményét. Az Androidra és iOs-re elérhető alkalmazás lehetővé teszi, hogy egy műalkotásról és alkotójáról egyetlen pillanat alatt minden lényeges információ az ölünkbe – azaz a telefonunk képernyőjére – hulljon. Nemcsak felismer, beazonosít és tájékoztat a képzőművészet remekeiről, de fel is villantja a közelünkben fellelhető múzeumokat, képtárakat. A Smartify helyzetünkhöz képest kilométerre belövi a környezetünkben – és azon túl – található kiállítóhelyek távolságát, tájékoztat mindarról, amit az adott múzeum anyagáról tudni érdemes, de a látogatás megtervezését is igyekszik megkönnyíteni térképpel, a nyitvatartási rend és az intézmény weboldalának közzétételével, sőt, a látogatásra szánt időt is igyekszik hozzávetőlegesen megsaccolni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kiállítóhelyek mellett műalkotások, illetve alkotók között is böngészhetünk az alkalmazás segítségével. A legtrendibb képek (Mona Lisa, Hölgy hermelinnel és Vincent van Gogh Csillagos éje) mellett a legnépszerűbb festők életrajzát is felsorakoztatja az app (az első három helyen itt is Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh és Johannes Vermeer áll), és minden nap új remekművet ajánl a figyelmünkbe.

A Smartify segítségével beszkennelt művek képpel, információval együtt saját albumunkba menthetők, amelyet könnyedén megoszthatunk ismerőseinkkel is a közösségi médián keresztül. Mindez kétség kívül közelebb hozza a látogatóhoz a művészetet, kitágítja a műélvezet spektrumát, s egyszersmind népszerűsíti is azt. Feltéve, hogy használni tudjuk, hiszen a Magyar Nemzeti Galéria időszaki tárlatain például biztos nem szkennelgethetnénk büntetlenül, hiszen a nemzetközi trenddel szemben itt csak az állandó kiállítás anyaga fotózható, eddigi tapasztalataink pedig azt sejtetik velünk, a szkennelés és a fotózás közt nem igen fognak különbséget tenni a sarkunkban járó szigorú teremőrnők.

Sebaj, míg a hazai rendszer korszerűsödik, addig használhatjuk az alkalmazást azokban a látogatókat tárt karokkal fogadó francia, olasz, spanyol, amerikai, holland, orosz múzeumokban, amelyek már csatlakoztak a Smartifyhoz. És persze mindenhol máshol, ahol szembe jön egy nekünk tetsző alkotás, amely felkeltette az érdeklődésünket.