Mutatunk egy díjnyertes cikket!

Lapunk munkatársa is elismerést kapott az Új Európa Alapítvány pályázatán. A Média a Tehetségekért Díjat azért hívták életre, hogy a fiatal tehetségek minél szélesebb sajtónyilvánossághoz jussanak. A felhívásra jelentkezett lapunk munkatársa, Sashegyi Zsófia is, és a nyomtatott sajtó jelöltjei közül első helyezést ért el A vikingek napköveitől a fenyegető fénycsapdákig című riportjával, amelyben Farkas Alexandrát, az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának légkör- és környezetoptikai jelenségekkel foglalkozó kutatóját kérdezi szakmájáról. Ha a fenti linkre kattint, ön is elolvashatja a cikket!

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.08.