Nagy vita lett Sylvia Plath mosolyából

Nem csitulnak a hullámok Sylvia Plath korábban ismeretlen levelei körül. Tavasszal derült fény az írónő feljegyzéseire, amelyekben a férjétől, Ted Hughestól elszenvedett lelki és fizikai bántalmazásokról számolt be. A két évtizede elhunyt költő már nem tudta kommentálni az egykori leveleket, de a hírek szerint közrejátszott eltitkolásukban. Akadt viszont, aki úgy nyilatkozott, hogy nem tudja elhinni Hughesról a hallottakat. Lapunknak Plath lányának volt férje, a magyar Laszlo Lukacs fejtette ki: jól ismerte egykori apósát, és nehezen tud elképzelni róla hasonló agressziót. Persze kívülről nehéz is belelátni egy zártabb kapcsolatba, főleg utólag, évtizedek távlatából.

Ezúttal egy kiadás előtt álló Plath-kötet kavart botrányt, amelyben tizenöt, érzelemtől fűtött levél jelenik meg most először, amelyeket egykori férjéhez írt a The bell jar (Az üvegbúra) szerzője. Ezek a boldogabb időszak alatt születtek: túl voltak mézesheteiken, Plath pedig épp a Cambridge-i Egyetemen tanult. Néhány napig távol voltak egymástól, a költőnő pedig ennek kapcsán is csak a tátongó ürességet érezte a szívében. A levelek a páros lányánál, Frieda Hughesnál voltak az apa 1998-as halála óta, és a Plath-szakértők sem tudtak létezésükről.

A kiadás előtt álló könyv viszont felkavarta az állóvizet. Ezt főként borítójának köszönheti: a The Guardian szerzőnője, Cathleen Allyn Conway éles hangnemben kelt ki a brit változat ellen. A képen a fiatal Platht látjuk, amint bikinifelsőben és rövidnadrágban mosolyog a tengerparton. Conway pozitív példaként utalt az amerikai borítóra, amin egy 1955-ben készült, visszafogottan mosolygós képet látunk a nyakig beburkolózó költőnőről. A The Guardian szerzőnője sérelmezte, hogy egy öngyilkosságot elkövető, komoly szerzőt az angol változathoz hasonlóképp ábrázoljanak. Mások is úgy vélték: nem megfelelő képet mutatnak Plathról, aki amúgy is csak három hónapig volt szőke, és ekkor készült a tengerparti fotó is.

Ezekkel kapcsolatban persze felvethető: a depresszió adekvát ábrázolási formája az volna, ha gondterhelt embert mutatunk? A Linkin Park nemrég elhunyt frontemberének, Chester Benningtonnak a felesége videóval mutatta meg: férje az öngyilkosság előtt néhány órával még vidáman játszott a gyerekével. Miért kellene úgy tenni, mintha a súlyos lelki problémákat az jelezné, hogy az áldozat sosem mosolyog? És miért gondoljuk, hogy nyakig fel kell öltöztetni Platht, hogy komolyan lehessen venni? A házasság elejéről való egyes szerelmes levelek szenvedélyét épp hogy jól tükrözheti a képi ábrázolás is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.02.