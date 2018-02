Négy újabb nő vádolja a Crystal Castles zenészét

Egykori zenekartársa, Alice Glass mellett négy újabb nő vádolja zaklatással a Crystal Castles alapítóját, Ethan Kath-t – tette közzé a Daily Beast. Néhányuk ráadásul arról beszélt: a beleegyezési korhatár alatt voltak, amikor a zenész molesztálta őket. A portálnak nyilatkozó, névtelenséget kérő nők egyaránt szóltak nemi erőszakról, fizikai bántalmazásról és kiskorú lányra való nyomulásról. A torontói rendőrség egyébként még decemberben elismerte, hogy szexuális bűncselekmények miatt nyomoznak Kath ellen.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A férfi ügyvédjén, Shane Bernardon keresztül tagadta az állításokat. A jogi képviselő közlése szerint Kath senki olyannal nem került szexuális kapcsolatba, aki a beleegyezési korhatár alatt volt. Bernard emellett azt tanácsolta a zenésznek, hogy ne kommentálja a felhozott vádakat.

Korábbi csapattársa, a Margaret Osborn néven született Alice Glass 2014-ben hagyta ott a Crystal Castles-t, személyes és szakmai okokat egyaránt megjelölve. Arról viszont csak évekkel később, tavaly októberben beszélt először részletesen, hogyan is viselkedett vele szemben Ethan Kath. Akkor megírtuk: az énekesnő szerint a férfi lelkileg és fizikailag is bántalmazta őt. Kath, azaz Claudio Palmieri megerőszakolta, alkohollal és drogokkal kábította, elnyomás alatt tartotta őt, azt is meghatározva, mit ehet és kivel beszélhet telefonon – állította a nő. Glass szerint zenésztársa azt mondta neki, hogy ő csak egy vicc, a rajongók pedig kizárólag a férfi zenei teljesítményéért hallgatják a Crystal Castles-t. Kath azt terjesztette továbbá, hogy a csapat ikonikus száma, az Alice Practice csak véletlenül, egy mikrofonpróba során született – ezzel a valótlan állítással is leértékelve a nő teljesítményét.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Kath tagadta egykori zenésztársa állításait, és rágalmazásért pert indított ellene. A férfi akkor hozzátette, számos tanúja van arra, hogy sosem bántalmazta Alice-t. Utóbbi viszont arról beszélt: elégedettséggel tölti el, hogy ejteni fogják vele szemben a becsületsértés vádját. A nő szerint csupán azért perelte be Kath, hogy megnehezítse az életét a következő pár hónapra, és megfélemlítsen minden nőt, aki előállna, de nincs ügyvédje, és tart egy bírósági per következményeitől.

Kath és Glass 2006-ban indították útjára a zenekart, ami hamar óriási népszerűségre tett szert. Az említett Alice Practice hallható volt a Skins című brit televíziós sorozatban is. A kanadai elektronikus formációnak ezidáig négy nagylemeze jelent meg, a legutóbbi 2016-ban Amnesty (I) címmel. Az albumon Glass helyett már Edith Frances énekesnő volt hallható.