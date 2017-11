Negyvennyolcmillió forintért kelt el Gulácsy egyik festménye

A legmagasabb eladási árat Gulácsy Lajos egyik főműve, a Vízió érte el 48 millió forinttal a BÁV őszi, kétnapos aukcióján, amelynek eredményeiről a cég csütörtökön közleményben tájékoztatta az MTI-t.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Gulácsy Lajos festményének 32 millió forint volt a a kikiáltási ára a nagy hazai és nemzetközi érdeklődéssel zajló aukción. Ezt követte Rippl-Rónai József kedvelt kukoricás korszakából származó Aratók című képe, amely 28 millió forintról indult, és 45,6 millió forintért cserélt gazdát. Szinyei Merse Pál müncheni korszakának most felfedezett túlélője, a Facsoport mezőn című alkotása szintén 28 millió forintos kikiáltási árról indult, és 36 millió forintért, Egry József Vitorlaigazítója pedig 24 millió forintért kelt el.

Az árverésen két nap alatt, kedden és szerdán összesen 430 millió forintért keltek el az eladásra kínált tételek – olvasható az összegzésben.

Sokan licitáltak Aba-Novák Vilmos több mint 50 évig lappangó Almaszedő gyerekek című festményére is. Az olajfestményére 8 millió forinttól lehetett ajánlatot tenni, a festmény végül 15,6 millió forintért talált gazdára. Tornai Gyula, az orientalista festészet mesterének főműve 13,2 millió forintért, Iványi Grünwald Béla régóta keresett Villa Borghese-je 4,3 millióért, míg a Vonat az éjszakában című gyönyörű expresszív alkotása 6 millió forintot ért.

Hincz Gyula titkos szerelmi viszonyából származó nagyméretű festménye szintén nagyon népszerű volt a gyűjtők körében, és hosszas licit után végül 6,6 millió forintért adták el. Az árverés jótékonysági tétele is egy Hincz-alkotás volt, a festmény bevételét, 480 ezer forintot a BÁV a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány támogatására ajánlotta fel.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A művészeti aukció második napján a műtárgykollekcióban szerepelt egy egyedülálló vadászkürt. A Kállay Gergely alispánnak a kor leghíresebb rézmetszője, és egyben leghírhedtebb pénzhamisítója, Horogh Dávid által készített, időközben levédett alkotás 960 ezer forintért került új gyűjteménybe.

A tájékoztató szerint óriási nemzetközi érdeklődés kísérte a szecessziós üveganyagot: a Gallé-, Daum- és Tiffany-vázák közül számos darab többszörös áron, millió forint fölött kelt el. A Zsolnay-kerámiák között is a szecessziós darabok voltak a legnépszerűbbek, a legmagasabb eladási árat mégis egy japán fametszetek ihlette virágtartó érte el, 2,4 millió forinttal.

Az aukció legnagyobb áremelkedését egy cseh porcelán kiöntő garnitúra váltotta ki, amelyet tizenegyszeres áron adtak el. Az árverés legnagyobb licitharca mégis három Buddha-szobor körül alakult ki, ezek közül egy Maitréja 2 millió forintot ért új tulajdonosának. Az aukció szenzációjának számító Esterházy-párbajkardok 2,6 millióért cseréltek gazdát.

Különösen kelendőek voltak a magyar piacon viszonylag ritkának számító, nagyobb brillekkel díszített szoliter gyűrűk, amelyek jellemzően millió forint körüli leütéseket értek el. Az árverés legmagasabb eladási árát egy 2 karátos briliánssal díszített gyűrű tudhatta magáénak 4,1 millió forinttal. Népszerűek voltak a drágaköves nyakékek is, egy összesen 8,5 karátnyi, 87 briliánssal ékített, modern darabnak 3,1 millió forintért örülhetett az új tulajdonosa. Az ékszernap sztárja az egyik legkülönlegesebb drágakő, a gyöngy volt. Nagyon jól szerepeltek a fehér, tenyésztett gyöngysorok és fülbevalók is, de a tahiti gyöngyös ékszerek iránt is érezhetően megnőtt az érdeklődés. Egy pazar, nagyméretű és kifogástalan színárnyalatú tahiti gyöngysor 1,4 millió forintért kelt el.

A műtárgyak között az art deco asztali ezüstökre licitáltak a legtöbben, a nap legnagyobb meglepetése azonban két kínai ötvösremek volt: egy sárkányokkal díszített ezüst shaker több mint ötszörös áron, 780 ezer forintért, egy asztali teafőző pedig négyszeres áron, 960 ezer forintért talált gazdára. Az ezüst műtárgyak közül a legmagasabb eladási árat egy lőcsei empire boroskanna érte el, 1,56 millió forinttal.

A közlemény szerint a BÁV következő, december 4-5-ei karácsonyi aukcióján ékszerekre és műtárgyakra licitálhatnak az érdeklődők, december 19-én pedig kortárs festmények kerülnek kalapács alá.