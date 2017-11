Nem akármilyen papírkutya – magyar sikerek Belgrádban

Magyar filmeket is elismertek a belgrádi Green Fest nevű mustrán. Akadt köztük hagyományos természetfilm a Dunavirágról és animációs is, ami az újrahasznosítás fontosságára hívja fel a figyelmet. Utóbbi producer-rendezőjével, Kling Bélával a csütörtöki vetítés helyszínén beszélgettünk.

– Hogy kerül magyar animációs film, a Boxi egy epizódja egy belgrádi, természetvédelmi témájú filmfesztiválra? Tudtommal sem korallok, sem veszélyeztetett orrszarvúak nem szerepelnek benne...

– Viszont szerepel benne sok-sok papír. Legalábbis úgy tűnik.

– Újrafelhasznált?

– Alapvetően számítógépes animációról van szó, tehát szó szerinti értelemben semmilyen papírt nem használunk. Ez egy három-hét éves gyerekeknek szóló animációs filmsorozat, amiből 15 epizód készült eddig el. Azt játsszuk el, hogy a figurák papírból vannak hajtogatva és úgy is viselkednek. A kis figuráknak például – akár egy doboz – ki tud nyílni a fejük, amikor gondolkodnak, illetve meg tudják változtatni alakjukat. A főszereplő, Boxi, egy kutya. A környezet, ahol a történet játszódik szintén papírból van, a Boxi-világ pedig valójában egy íróasztal. A szereplők néha kikerülnek ebből a világból, amikor beesnek a fiókba. A szemeteskuka joghurtos doboz, az autók kereke üdítős palack kupakja, a csatorna szívószálból van, ez a sajátos világ tehát újrafelhasználható anyagokból épül fel. Ezek mesék gyerekeknek, akik, ahogy hallom, nagyon szeretik. Az egyik epizóddal neveztünk Belgrádba, azzal, amelyik konkrétan az újrahasznosításról szól. Szerepelnek amúgy a Boxi-világban fák és favágók is, persze papírból. A kivágott fákat bútorrá hajtogatják vagy bármivé, amire éppen szükség van ebben a képzeletbeli városban.

– Mennyire fontosak ma a szakmában ezek a díjak? Ezek alapján méretnek meg az alkotók, sok elnyert díj után lehet eladni a filmeket?

– A díjak fontosak, valóban ezek alapján értékelik az alkotókat. Minden díj más, más és más a súlya, és vannak olyan elismerések is, amelyekhez előfeltétel, hogy más elismeréseket már bezsebeljen a film készítője.

– Vagyis nem csak alkotni, hanem a menedzselésre is figyelni kell. Adottak ehhez idehaza a feltételek?



Kling Béla Fotó: György Zsombor / Magyar Nemzet

– Valóban, a gyártás körülményeit is meg kell teremteni, utána pedig a film utóéletével is foglalkozni kell. Fesztiválok esetében könnyű a helyzet, nincs már szükség például valódi kópiákra, legtöbbször egy online linken keresztül lehet pályázni. És a jelentkezés legtöbbször pénzbe sem kerül. Az értékesítés már más kérdés, egész Európára jellemző, hogy magánpénzből egész egyszerűen nem lehet egy minőségi szint felett nyereségesen tévés sorozatot készíteni. Ezért működik minden országban támogatási rendszer a sorozatok gyártására, az EU-ban fontos célkitűzés, hogy növeljék az európai filmek arányát az amerikaiakkal szemben. A magyarországi rendszer jól működik, a Médiatanács alá rendelt szakmai stáb hozza a döntéseket, függetlenül a Vajna-féle filmfinanszírozástól. Évente háromszor-négyszer írnak ki animációs sorozatokra pályázatot és osztanak ki alkalmanként összesen hatvan-hetven millió forintot, ezen kívül a Macskássy-pályázaton évi 180, a Dargayn 200 milliót lehet elnyerni. Ez rengeteg alkotó között oszlik meg. A nagyfilmes produkciók nyilván más nagyságrendben gondolkodnak, ott ezek a pénzek eltörpülnének. Vannak arra is példák az animációban, hogy magánfinanszírozó száll be a gyártásba, de ez sosem fedezi a teljes költségvetést.

– A magyar animációsfilm-gyártásnak komoly hagyományai vannak, A légy Oscart is ért, a Maestrót pedig jelölték a díjra, utóbbihoz önnek is volt némi köze. De ennek is már tizenkét éve. Mi a helyzet most, mennyire megbecsült területe ez a filmkészítésnek?

– Igen, a Maestro – M. Tóth Géza rendezésében – a mi stúdiónkban készült. Az animációs filmkészítés szerintem megbecsült része most is a szakmának. Az animáció megannyi területén tevékenykednek stúdiók, Magyarországon működik például a világon a legjobb minőségű, számítógépesjáték-animációkat előállító cég. Vagy Kecskeméten egész estés animációs filmek készülnek nyugat-európai koprodukcióban.

A sorozat Zöldben című epizódja a Legjobb Animáció díját kapta Belgrádban

– Rofusz Ferenc vagy Jankovics Marcell neve jól cseng, de mi a helyzet az utánpótlással?

– A MOME (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) animációs képzése világhírű, a vezetőség, konkrétan a rektor valósággal menedzseli a fiatal alkotókat. A Metroploitan Egyetem diákjai is egyre sikeresebbek. Viszont mindenhol rendezőket képeznek – szükség is van persze rájuk –, de közben kevesebb hangsúly jut a valódi szakmunkára. Ez nem degradáló kifejezés az animátorokra, akik a filmek szereplőit mozgatják, viszont olyan helyzet ez, mintha tábornokokat képeznénk, közlegények nélkül. Vagy mintha a színművészetin nem képeznének színészeket, csak rendezőket. Ezért ma nehéz jó animátorokat szerezni, az ügyesek sokfelé „szakadnak”, sokan közölük külföldre mentek. Ezzel együtt tény, hogy a momésok elképesztő sikereket érnek el, többen közölük az Oscar közelébe kerültek.