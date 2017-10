Nem bírta tovább a Crystal Castles énekesnője

Azért távozott három éve a népszerű elektronikus zenekar énekesnője, Alice Glass, mert állítása szerint nem bírta már a csapaton belül rá nehezedő nyomást – derült ki az NME cikkéből. A Crystal Castles nevű banda sztárja szerint alapító társa, Ethan Kath érzelmileg, lelkileg és fizikailag is bántalmazta őt.

A Margaret Osborn néven született zenész 2006-ban, tizennyolc éves korában indította útjára a zenekart, ami azóta világszerte óriási népszerűségre tett szert. Egyik legismertebb számuk, az Alice Practice hallható volt a Skins című brit televíziós sorozatban, a csapat és a műsor ismertsége pedig nagyjából egyszerre szökött az egekbe.

Alice Glass 2014-ben szállt ki a Crystal Castles-ből, helyét Edith Frances vette át. Az énekesnő szólókarrierbe kezdett, első önálló lemeze idén jelent meg. A zenész már korábban is nyilvános vitába keveredett Kathszal, állítva, hogy frusztrált és kétségbeesett volt az együtt töltött évek során.

Glass most a honlapján tett közzé egy szöveget, kijelentve, hogy Kath, azaz Claudio Palmieri megerőszakolta, fizikailag bántalmazta és irányítani is próbálta őt. A nő szerint Kath ezt tizenöt éves korától fogva csinálta. Állítása szerint a férfi rendre józan maradt, de őt igyekezett mindig alkohollal és drogokkal elkábítani, és még azt is meghatározta volna, mit ehet és kivel beszélhet telefonon. „#Engemis” – utalt Facebook-oldalán a Harvey Weinstein-ügy után elterjedt szlogenre, amely jegyében világszerte nők tömegei számolnak be róla, hogyan zaklatták őket életük során.

A rendkívül durva és részletes leírás szerint a férfi testileg-lelkileg zsarnokoskodott a nőn. Nem engedte, hogy saját telefonja vagy hitelkártyája legyen, elolvasta a privát e-mailjeit, és meghatározta, kikkel barátkozhat. Folyamatosan üvöltözött vele, sértegette és azt mondta neki, ő csak egy vicc, a rajongók pedig csak az ő zenei teljesítményéért hallgatják a Crystal Castles-t. Azt állította, hogy a nő feminizmusa az erőszakolók céltáblájává teszi őt, és csak a férfi képes megvédeni másoktól. Szexuális aktusra kényszerítette azzal a fenyegetéssel, hogy ha nem megy bele, kiteszi a csapatból.

Kath tagadta az elhangzottakat, és közölte, hogy jogi lépéseket fontolgat. „A története teljes kitaláció, és szerencsére számos tanúm van arra, hogy sosem bántalmaztam Alice-t” – írta a Pitchforknak küldött állásfoglalásában. A vádak nyomán mindenesetre a Crystal Castles lemondta a közelgő turnéját.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.26.