Neves díjat kapott a szerző, aki A szolgálólány meséjét írta

Minden évben a világ legnagyobb könyvszakmai találkozója, a Frankfurti Könyvvásár utolsó napján adják a Német Könyvkereskedők Békedíját a Szent Pál-templomban. A ceremónia most sem maradt el, a német kiadók és könyvkereskedők nagy presztízsű elismerését vasárnap Margaret Atwood kanadai író, költő, feminista aktivista vehette át. Atwood korunk egyik legtermékenyebb szerzője, műveinek egy része magyarul is megjelent, így leghíresebb regénye, A szolgálólány meséje és a Man Booker-díjas A vak bérgyilkos is. A frankfurti békedíjat eddig két magyar író kapta meg, 1991-ben Konrád György, 2004-ben pedig Esterházy Péter, akinek utolsó műve, a Hasnyálmirigynapló német kiadását bemutatták az idei vásáron.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A 69. Frankfurti Könyvvásárt Angela Merkel német kancellár és a díszvendég Franciaország államfője, Emmanuel Macron nyitotta meg kedden. A vásáron több mint száz országból mintegy hétezer-egyszáz kiállító vett részt, s csaknem negyvenezer alkotást mutattak be. A mintegy négyezer író-olvasó találkozón a háromszázezresre becsült közönség olyan szerzőkkel találkozhatott, mint Dan Brown, Ken Follett és Nádas Péter.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.16.