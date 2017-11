„Not Hollywood, de very good”

Hátizsákba pakolni a fehérneműt és a piperét ugyanolyan, mint bankot rabolni: nagyfokú precizitást igénylő feladat. Ha mást nem is, ennyit mindenképpen megtanulhattunk a TV2 Ázsia Expressz című műsorából. És mielőtt bárki hitetlenkedve tovább lapozna, a fenti tanulságot maga Ambrus Attila, vagyis a Viszkis rabló vonta le, nála autentikusabb szakértőt pedig aligha találhatott volna a csatorna.

Az Ázsia Expressz egy vietnami útkereszteződés pofonegyszerű logikájára épül: mindegy, mi van, át kell jutni élve. A túlélő valóságshow-k primer ösztönökre játszó adrenalinfröccsét a biztonság (és a képzavar) kedvéért felütötték a celebkeltető műsorok ellenállhatatlan bájával. Tizennégy, alig, közepesen és rettenetesen ismert hírességet raktak ki, a dzsungel helyett ezúttal Délkelet-Ázsiában. Feladatuk, hogy pénz és minden egyéb segítség nélkül tegyenek meg ötezer kilométert: Vietnamból Laoszon és Kambodzsán át Thaiföldre kell eljutniuk saját erőből.

A túlélők hét párra oszlanak, és a műsor készítői nem fogták vissza cinizmusukat, világklasszis kombinációkat kreáltak. A napokban több mint 15 ezer tudós intézett nyílt levelet a Föld lakosságához, figyelmeztetve bennünket, ha így folytatjuk, a bolygó hamarosan elpusztul. Válaszlevélben elküldeném nekik a Berki Krisztián és Ambrus Attila páros, vagy a rusnyázásáról elhíresült debreceni tévés műsorvezető, Megyeri Csilla és élete párja, Molnár Zsolt ázsiai utazásának felvételét. A rémületet valószínűleg a csendes beletörődés váltaná fel.

– Mi vagyunk az egyetlen páros, aki nem a pénzért jött, hanem a sikerért, pénzből már szereztünk eleget – fogalmazza meg ars poeticáját Berki Krisztián. Az egykori focikapus, műsorvezető és főállású híresség, aki még a herevasalásából is bulvárcímlapot kreált, nyilván tudja, mit beszél, annak idején a Ferencváros vezérigazgatói posztjáról is jóval nagyobb zsákkal távozott, mint ahogy érkezett. Ambrus Attiláról pedig a zsák kontextusában felesleges lenne bármit is mondani. Még szerencse, hogy a sikerből valóban kijut nekik Ázsiában. – Not Hollywood, de very good – veregeti hátba újdonsült szállásadóját Berki, miután kifogástalan angolsággal bekönyörögték magukat egy mosolygós vietnami bácsi házába éjszakára.

Nem elég ugyanis csak stoppolniuk, a versenyzőknek a szállásukról is maguknak kell gondoskodniuk. Ebből a Barátok közt egykori Berényi Andrását játszó R. Kárpáti Péter és lánya, Kárpáti Rebeka jöttek ki a legjobban, a luxuslakásban a korábbi RTL Klubos színész még táncra is perdült, hogy a pánázsiai testvériség jegyében a koreai Gangnam Style-lal szórakoztassa vietnami házigazdájukat. Kínos produkciójának meg is lett a jutalma, az első játékhét végén őket küldték haza. Ami talán csak azért kár, mert R. Kárpáti Péter szájából hangzott el eddig az egyetlen valamire való észrevétel: vajon mi lenne, ha Magyarországon szeretnének bekéredzkedni vadidegenekhez pénz és nyelvtudás nélkül?

Szerencséjükre Vietnamba még nem érkeztek meg a magyar kormány óriásplakátjai. Persze azért dráma akad így is bőven. Cseke Katinka, a Jóban-rosszban színésznője például sem a klímával, sem a helyiek hamiskás mosolyával nincs kibékülve: „Olyan gyanúsak, és ha kiveszik a vesénket?” Párja, az őrgrófi család leszármazottjaként láthatóan jókora türelmet és önuralmat öröklő Pallavicini Zita érdekes kontrasztként tűnik fel ezekben a helyzetekben.

Kapunk még egy közepesen hisztis szépségkirálynőt Kulcsár Edina személyében, aki szintén a barátjával érkezett, és két tökéletesen érdektelen párost: Fésűs Nellyt és Muri Enikőt, illetve egy időjós duót, Németh Lajost és Gaál Noémit. No meg az RTL Klubon a konkurenciához igazolásával begyógyíthatatlan sebeket ejtő Ördög Nórát, akinek a tekintete beszédesebb a versenyzőknél: műsorvezetőként valószínűleg mindenhol máshol szívesebben lenne éppen, mint a vietnami forgatagban.

A produkció ettől függetlenül Orbán Viktor legszebb álmát váltja valóra, a keleti nyitás első csoportjaként Magyarország, ím, megérkezett Ázsiába. Reméljük, a kultúrák találkozásának sokkja elfeledteti a helyiekkel, hogy míg szűk kétszáz éve Kőrösi Csoma Sándor vitte hírünket a kontinensre, nekik most be kell érniük Berki Krisztiánnal.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.15.