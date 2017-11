Nyomozások az Alexandra-ügyben

Nyolc rendőrségi nyomozás folyik országszerte az egykori Alexandra-cégek tevékenységével kapcsolatban. A bűncselekményeknek egyelőre csak a gyanújáról beszélhetünk, de a lista így is impozáns: sikkasztás, csalás, közokirat-hamisítás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, személyes adattal való visszaélés, okirattal való visszaélés. Az Országos Rendőr-főkapitányság csak ennyi tájékoztatást tudott adni lapunk kérdéseire. Mindegyik nyomozás a Pécsi Direkt Kft., a Könyvbazár Kft. vagy a Rainbow Üzletlánc Kft. tevékenységével kapcsolatban folyik. Ezek a cégek működtették a Matyi Dezső alapította Alexandra-könyvesboltláncot, vagyis a könyvterjesztést és a könyvkereskedelmet. A nyomozások érdekére hivatkozva a rendőrség nem közölt több információt arról, hol tartanak az eljárások, amelyek ismeretlen tettes ellen folynak, vagyis egyelőre konkrét gyanúsítottjuk nincs.

Közben a Napi.hu hírportál a minap arról írt: az adóhatóság is nyomozásokat folytat, csődbűncselekmény, sikkasztás, csalás, költségvetési csalás, hűtlen kezelés és tartozás fedezetének elvonása gyanúja miatt. Ehhez járul egy ügyészségi nyomozás, amit a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) bejelentése nyomán folytatnak, és amelyről egyelőre maga a könyves érdekvédelmi szervezet sem tudhat részleteket, mert az ügyészség nem ad tájékoztatást – erről Kocsis András Sándor beszélt lapunknak.

Kilenc hónap telt el azóta, hogy az Alexandra-könyvesboltlánc alapítója, Matyi Dezső bejelentette, cégei nem tudják kifizetni a kiadóknak az Alexandra-üzletekben eladott könyveik árát. A kiadókkal és a nyomdákkal szemben fennálló tartozásokat hárommilliárd forintra becsüli az MKKE. Matyi az üzlettársait okolta, akik ősszel bukkantak fel cége, a Rainbow Üzletlánc tulajdonosai között. Utóbbiak szerint viszont Matyi Dezső a hibás. A könyvszakmának ez majdnem mindegy, és valószínűleg a többi hitelezőt is inkább az érdekli, hogy behajthatja-e követeléseit. Matyi Dezső korábbi könyvterjesztő cége, a Pécsi Direkt felszámolásakor 9 milliárdos adósságot talált a felszámoló. Úgy tájékoztattak, a hitelezők között vannak helyi önkormányzatok, bankok, de a NAV-nak is van követelése.

Ehhez képest apróságnak tűnnek az egyes könyvkiadókkal szembeni néhány milliós tartozások, ám egy kisebb cég számára ezek is komoly terhet jelentenek. Galambos Ádámnak, a G-Adam Stúdió kiadó vezetőjének 3,2 millió forinttal tartozik az Alexandra. Galambos már korábban fellépett annak érdekében, hogy rendezzék a helyzetet, és az elsők között jelentette be, feljelentést fog tenni, amit nyáron az általa nemrég alapított könyvszakmai érdekképviseleti szervezet, a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége meg is lépett. Az ügy nyomozását azóta egyesítették egy másik kiadó feljelentése nyomán indult nyomozással. Ők 354 millió forintos kár miatt jelentették fel a Könyvbazár Kft.-t, itt különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás a gyanú.

Galambos Ádám lapunknak elmondta: próbálták rendezni a helyzetet az Alexandrával. Ennek érdekében nyáron találkozót kértek Matyi Dezsőtől, aki fogadta is őt és egyik munkatársát. Galambos állítása szerint Matyi továbbra is azzal érvel, hogy bűncselekmény áldozata lett. Korábban is azt állította, hogy a cégébe belépő új üzlettársak okozták a katasztrófát. A két kiadói szakembertől az augusztusi találkozón azt kérte, legyenek türelemmel, és ígérte, hogy elszámolást küld szeptember végéig arról, hogy mennyi könyvet adott el. Az ígéretek közt szerepelt az is, hogy októberben fizetni fog az eladott könyvek után. – Arra a kérdésre, hogy miből fizetne, nem adott választ, és azóta sem hallottunk felőle, pedig már október közepe van. Az a pénz, ami a könyvek eladásából származott, mindenképp a kiadóké volt, mégsem jutottak hozzá soha – ecsetelte felháborodva Galambos. Őt kiváltképpen az dühíti, hogy noha a könyvkiadóknak járó pénz eltűnt, az összeomlott Alexandra maradék értékei – a márkanév és az online könyváruház – háborítatlanul működnek egy új tulajdonos, a Bookangel Kft. szárnyai alatt. Ugyanez a helyzet a Matyi család könyvkiadói, az Alexandra és az Európa esetében, sőt minden jel arra mutat, hogy próbálják rendbe szedni a két kiadó működését.

Az Európában továbbra is tulajdonos Matyi első házasságából származó két lánya és felesége, Matyiné Szabó Tünde. Az Alexandra Kiadót működtető Alexandra Könyvesház Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft. tulajdonosai Matyi Dezső, valamint lánya és felesége.

A kiadóknál új művek jelennek meg, és továbbra is az Alexandránál maradtak olyan külföldi jogok, mint a Trónok harca-szerző George R. R. Martin könyveié – új kötete október elején jelent meg –, amiből arra lehet következtetni, hogy a kiadó fizet a jogokért, hiszen ellenkező esetben elvesztené azokat. Az Alexandra honlapját is megújították. Az Európa Könyvkiadónak is komoly tervei vannak a jövőre, például a Faludy György-életmű kiadása.

Az olvasóknak sem mindegy, mi történik az Európával, amely több mint hetven éve fontos műhely. Könyvszakmai körökben a kiadó összeomlásáról szóló pletykák keringenek. Sokan igazolva láthatták ezt, amikor októberben távozott az éléről a szakmában jó hírnévnek örvendő M. Nagy Miklós. A kiadó vezetője idén október óta Kuczogi Szilvia újságíró-szerkesztő, a Népszabadság volt főszerkesztő-helyettese. Az új igazgató több interjút is adott, és ezekből úgy tűnik, hogy bizalmat szavazott a tulajdonosoknak a kevéssé dicsőséges múlt ellenére. A távozó igazgató is visszautasította a híreszteléseket: szerinte az Európa megmaradhat. De azt nem rejtette véka alá, hogy komoly pénzügyi gondokkal küszködtek, és azt sem, hogy még mindig tartoznak szerzőknek, ami feszült helyzetet eredményez. A probléma évek alatt nőtt ekkorára, és elmondása szerint a küzdelmek kicsit őt is elkoptatták, ezért döntött úgy, hogy az Európának is jobb lesz egy új igazgatóval. Szerinte a pénzügyi gondok jó részét sikerült megoldani a közelmúltban. M. Nagy Miklósról egyébként nemrég derült ki, hogy a Libri csoporthoz tartozó Helikon Kiadónál folytatja.

Közben az Alexandra könyvesbolt nevet egy új könyves cég, a Bookangel Kft. vette át az üzletek egy részével együtt. Többek közt ők működtetik a Nyugati téri áruházat, amely, igaz, egyelőre árnyéka egykori önmagának. A készleteken látszik: a kiadók vonakodva szavaznak bizalmat az új szereplőnek. Mészáros Sándor, a Kalligram Kiadó vezetője nemrég beszélt lapunknak arról, hogy még mindig várja a fogyásjelentést és az elszámolást az idei forgalomról, amit már az új üzemeltető alatt produkáltak az üzletek. Mivel nem érkezett meg, be is szüntette a könyvek átadását. A Libri kiadói csoport könyvei nem találhatók meg az online készletükben, a Líra kötetei viszont igen.

Mások kivárnak, mint például a független Typotex is, amellyel szemben az egykori Alexandrának komoly tartozása van: tízmillió forintos kifizetetlen számla és egy 35 millió forint értékű könyvkészlet, amit az Alexandra átvett, de nem adott el, és amit sok más kiadóhoz hasonlóan a Typotex is visszakért. De ezt is csak részben kapták vissza. – Időről időre értesítenek, hogy összekészítettek egy szállítmányt a könyveinkből. Ilyenkor saját költségünkre kell leutaznunk Pécsre, ahol az Alexandra raktároz, és elhozni a könyveket – számolt be róla a kiadó ügyvezetője, Votisky Zsuzsa. Ők nem próbálták jogi úton keresni az igazukat, nem látta értelmét az ügyvezető. Aki nem reménykedik abban sem, hogy valaha pénzt lát bármelyik Alexandra-cég esetleges felszámolása során.

