Online tárlatot nyitott a Guggenheim Múzeum

Több mint 1700 művészeti alkotást tett online elérhetővé a Guggenheim Múzeum – írja a My Modern Metre hivatkozva a Kulter.hu.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A világ egyik legnagyobb múzeumának három intézményében, New Yorkban, Velencében és Bilbaóban az állandó gyűjtemény körülbelül 7000 alkotást tesz ki, ezekből látható most 1700 a mindenki számára hozzáférhető online tárlaton.

A képek 625 művész nevéhez köthetők, a különleges tárlaton többek között Cézanne, Modigliani, Picasso és Pollock munkája is megtekinthető, de látható több magyar vonatkozású kép is. A magyar mezőnyből kiemelkedik Moholy-Nagy László, akinek 23 műve lett online is hozzáférhető, persze ingyen. A gyűjtemény egyébként a XIX–XX. század művészettörténetének legfontosabb alakjait fogja össze. A honlapon több szempont szerint lehet a művek között keresni, például alkotó, irányzat, kor szerint is, és felkerültek az internetre egyebek mellett filmek, videók, fényképek, festmények, installációk és szobrok is. Az online tárlaton a legtöbb alkotó részletes életrajza is olvasható, így sok apró részletet megtudhatunk a művészek munkásságáról, életművük állomásairól, valamint az egyes képek kialakulásáról, illetve a művészettörténetben elfoglalt helyükről is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.20.