Opera készült az Apple alapítójáról

Sokan akarjuk megváltoztatni a világot. Steve Jobs meg is tette. A legjobb számítógépért, a legjobb okostelefonért, a legjobb tabletért vívott versenyben Steve Jobs összekapcsolta egymással az embereket, saját érzelmeit azonban védőfal mögé rejtette – áll a The Revolution of Steve Jobs című opera színlapján, amelyet óriási sikerrel mutattak be múlt hét végén az egyesült államokbeli Santa Fe Operaházban. Az Apple informatikai cég alapítója, Steve Jobs életéről szóló zenés művet Mason Bates zeneszerző és Mark Campbell librettista jegyzi, Jobst Edward Parks operaénekes alakítja a darabban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az opera ötlete két évvel ezelőtt fogalmazódott meg az alkotókban, a premierre azonban mostanáig várni kellett. A kaliforniai Mason Batesnek ez az első operája, a zeneszerző, aki a hagyományos szimfonikus muzsikát az elektronikus zenével ötvözi. Mark Campbell jól ismert az operakedvelők világában, az 1990-es évek közepe óta tizenöt kortárs opera librettóját írta.

1976-ban Steve Jobs barátjával, Steve Wozniakkal birtokba vette Jobs nevelőszüleinek garázsát, ahol összeszerelték az első ötven Apple számítógépet. Ezeket Paul Terrell üzletében adták el, darabonként 500 dollárért. Ez adja a darab fő helyszínét is, itt elevenedik meg az Apple 2011-ben rákban elhunyt alapítójának egész élete zaklatott gyermekkorától a világ legnagyobb információtechnikai vállalatának létrejöttéig.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.25.