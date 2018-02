Pablo Picasso és társai Ázsiába utaznak

Pablo Picasso 1937-ben készült festménye, a Nő sapkában és kockás ruhában lesz a sztárja a Sotheby’s aukciósház következő, impresszionista és modern művészeti alkotásokat felvonultató londoni árverésének. Az alkotás értékét 36,5 millió fontra, több mint 12 milliárd forintra becsülik – adta hírül az Euronews. A festmény a művész szeretőjét, Marie-Therese Waltert ábrázolja, igaz, a képen már Picasso szerelmi életének következő főszereplője, az 1935-ben megismert Dora Maar hatása is megjelenik – írta az alkotásról a The Art Newspaper című kulturális hírportál. Az árverésen David Hockney és Marc Chagall egy-egy alkotása is gazdára találhat február 28-án, de előbb a műveket turnéra indítják. Hongkong és Tajpej után a képeket New Yorkba viszik, végül Londonban is bemutatják.

A nagy aukciósházak a gazdasági válság kitörése idején helyezték még nagyobb bizalmukat a kínai műgyűjtőkbe – Kína jelenleg a világ legtöbb milliárdosának a hazája. A Sotheby’s 2010-ben már az ázsiai piachoz igazodva szervezett privát árverést, amelyen Picasso, Claude Monet és Mark Chagall művei voltak terítéken. Hongkongban már két évtizede van nagyobb súllyal jelen az aukciósház. Nagy versenytársa, a Christie’s a válság kitörése után nevezett ki New York-i és londoni székhelyére kínai képviselőket, hogy új vevőket szerezzenek. A Sotheby’s ázsiai elnöke, Patti Wong nyilatkozatából kiderült: tavaly novemberben a tíz legmagasabb áron elkelt műalkotásnak a fele került ázsiai gyűjtőhöz.

A Sotheby’s legutóbb a múlt év elején tartott impresszionista és modern művészeti aukciót. Annak összbevétele 195 millió font volt, ami rekordot jelentett a londoni aukciók történetében. A fő tétel, Gustav Klimt 1907-es, Falusi kert című festménye 48 millió fontért kelt el.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.01.