Puccininek szentelik az Operaház új évadát

Puccini szerette a nőket, és a nők is rajongtak érte. Felesége, Elvira még korábbi házasságában élt, de már az olasz komponistával szerelmi viszonyba bonyolódott, és amikor életük kiteljesedhetett volna, beteges féltékenységével nem csak Puccini mindennapjait keserítette meg. A cselédlányuk, Doria az állandó gyanúsítgatások céltáblája lett, pedig semmi nem történt közte és Puccini között. A lány öngyilkos lett. Puccini utolsó, befejezetlen operájában, a Turandotban róla mintázta Liú, a szerelmes rabszolgalány alakját – olvashatjuk az igaz történetet Bókay János regényében, a Bohémek és pillangókban. A Magyar Állami Operaház felkérésére most e történetből ír zenés kamaradarabot Krizantémok, avagy Liú halála címmel Szálinger Balázs, amelynek premierjét a dalszínház új, kőbányai játszóhelyén, az Eiffel Műhelyházban tartják 2019 májusában. Mindez annak kapcsán derült ki, hogy a dalszínház csütörtökön meghirdette új, 2018–2019-es évadát, amelynek mottója: Puccini Itáliája.

Tizenhat bemutató, hatvan repertoárdarab, a régi és az új játszóhelyek megnyitása szerepel az Operaház 135. évadának programján, valamint rengeteg turné – derült ki az intézmény főigazgatója, Ókovács Szilveszter beszámolójából. A különlegességek közé tartozik Puccini operettnek induló műve, A fecske, amelyet Anger Ferenc rendezésében mutatnak be az Erkelben, valamint a komponista egyik legritkábban játszott, vitatott műve, az Edgar, amely az Eiffel Műhelyházban lesz látható Tulassay Ádám rendezésében. A kőbányai játszóhely Bánffy-termét egyébként szintén egy különleges művel nyitják meg Mozart születésnapján, január 27-én: A kairói lúd, avagy a rászedett vőlegény valójában két félbehagyott komédia egybeszerkesztése, amelyet Toronykőy Attila állít színre. A Müpa főigazgatója, Káel Csaba Kenessey Jenő egyfelvonásosát, Az arany meg az asszonyt, valamint Tóth Péter új operáját, a legendás Örkény-műből született Tótékat rendezi az Eiffel Műhelyházban, míg Székely Kriszta Monteverdi operájával, a Poppea megkoronázásával kapott nehéz feladatot. Ami a repertoáron tartott darabokat illeti: az új évadban is látható lesz a jogörökösök által kritikával illetett Porgy és Bess.

Ókovács Szilveszter egyébként nevek nélkül, külföldi újságírók érdeklődésére hivatkozva – és különösebb felvezetés nélkül − arról is beszélt, hogy az Opera nyitott intézmény, őt egyáltalán nem érdekli – és általában nem is tudja −, mi egy művész, koreográfus vagy rendező politikai szimpátiája, csak az számít, hogy az énekes ki tudja-e énekelni a magas C-t, vagy a táncos megugorja-e a grand jetét. De ha már balett: a Magyar Nemzeti Balett új bemutatói között szerepel George Balanchine 1950-es darabja, a Silvia pas de deux, míg a Müpa Fesztiválszínházában, valamint az Eiffel Műhelyházban lehetünk tanúi annak, hogy a balett-társulat nyit a kortárs tánc irányába is: igaz, az amerikai koreográfus, William Forsythe az 1990-es évek közepén alkotta meg A tökéletesség szédítő erejét, de az izraeli alkotópáros, Sharon Eyal és Gai Behar egyfelvonásosa, a Bedroom Folk egészen friss, csak hároméves.

A Gördülő Opera az idén augusztus 31. és szeptember 9. között nyolc székelyföldi városban mutatkozik be Donizetti Szerelmi bájitalával, míg a Bohémélet, a Tosca és a Turandot koncertszerű előadásai tíz megyeszékhelyen lesznek láthatók. Az Operaház társulata New Yorkban is fellép, turnéi 1,6 milliárdos kormányzati támogatásban részesülnek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.23.