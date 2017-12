Rengeteg pénzt költ a kormány baráti életművekre

Nehezen indokolható mértékű támogatásokat ad a kormány kedvenc művészeinek életműgondozására, derül ki a szerdai Magyar Közlönyből.

Bár ugyanitt jelent meg az Előretolt Helyőrség és egy erdélyi médiaegyesület együttesen közel 3 milliárdos támogatása, ami magában rendkívüli összegnek számít, a kormányhatározat ezen túlmenően is hatalmas összeget, összesen több mint félmilliárd forintot biztosít négy művészéletmű kezelésére.

360 milliós forrást nyert el például Szervátiusz Jenő és a Szervátiusz Tibor szobrászok munkásságának gondozására az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. A fiú, Szervátiusz Tibor 2015-ben lett a nemzet művésze, korábban, 2011-ben tizenhárom másik jelölttel együtt pedig Budapest díszpolgárává választották – igaz, a Népszabadság korabeli cikke szerint a jelölteket kizárólag a Fidesz fővárosi frakciója választotta ki.

Hogy a jelentős Szervátiusz-életmű forrást mire fordítják, arról nem rendelkezik a kormányhatározat, de ennyi pénzből akár két múzeumot is lehetne alapítani a szobrász apának és fiúnak – igaz, már van egy közös múzeumuk, Kolozsváron.

A tavaly elhunyt, az Origo cikke szerint vállaltan Fidesz-barát Csoóri Sándor életművének gondozására 150 millió forintot adott a kormány: a pénzt az ürömi Violino Talentum Tehetséggondozó és Kulturális Szolgáltató Bt. kapta, melynek az Opten nyilvántartása szerint két tagja van: Csoóri özvegye, Balogh Júlia és nevelt lánya, Csoóri-Bányai Réka – a társaság tavaly 1,2 milliós árbevétellel zárta az évet.

Csoóri-Bányai Réka egyébként Hóvári János felesége – Hóvári korábban a Fidesz-kormány ankarai nagykövete volt, jelenleg pedig ő a milliárdos források felett diszponáló MANK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Százmillió forint jutott a Kossuth-díjas zeneszerző, Szokolay Sándor életművének gondozására is: a forrás kedvezményezettje a támogatáshoz képest szerény forgalmat bonyolító Legend-Art Kft., amit – az Opten nyilvántartása szerint – szintén két hozzátartozó vezet: Szokolay Orsolya hegedűművésznő az ügyvezető, özvegy Szokolay Sándorné pedig tag a családi vállalkozásban. Szokolay Sándor 2003-ban lépett be a Fideszbe; 2013-as temetésén Orbán Viktor is részt vett, a kormányfő pedig három évvel később ott volt Csoóri Sándor búcsúztatásán is.

Az életművek mellett szobrokra is komoly forrásokat szánnak : a kormány meghallgatta Kocsis Máté józsefvárosi polgármester kérését, és összesen 128 millió forintot ad a Lech Kaczynski-szobor felállítására. Az egykori lengyel elnök a 2010-es szmolenszki légi katasztrófában hunyt el. A vértanúhalált halt lengyel pap, Jerzy Popiełuszkó emlékére pedig 50 milliós szobrot állítanak.

Mindkét emlékművet az NMI Művelődési Intézet állíthatja fel: a Nemzeti Művelődési Intézet utódjának számító nonprofit kft. nagyot merített az év végi kulturális pénzesőből, hiszen a 26 támogatott projektből 17-et ők vittek el, 4,2 milliárd forint értékben.

A művelődési intézet jelenlegi fenntartója egyébként az a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, amit a korábbi MDF-es, ma a Fidesz-frakcióban ülő Lezsák Sándor hozott létre.