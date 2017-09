Rockzenészek, akik a bűn útjára léptek

Ismét bűncselekménygyanús eset kavarta fel a rockzenei állóvizet. Ezúttal a népszerű lengyel death metal zenekar, a Decapitated keveredett nemierőszak-ügybe: a gyanú szerint spokane-i koncertjük után közösülésre kényszerítettek egy nőt a turnébusz mosdójában. Az Egyesült Államokban letartóztatott csapat mindent tagad, de egymásnak ellentmondó vallomásokat tettek, és ketten DNS-mintát sem voltak hajlandók adni. Ahogy azt pedig megszokhattuk, nagyon eltérő reakciók érkeztek a szubkultúrában jártasak köreiből. Akadtak, akik az egy irányba mutató körülmények miatt élesen elítélték őket, mások az ártatlanság vélelmére hagyatkoztak. És persze megint felbukkant a jól ismert áldozathibáztatás: most is sokan úgy vélték, hogy népszerű metálosoknak „nem lenne szükségük” ilyesmire.

A kommentelőkön túl viszont az ismertebb megszólalók éretten nyilatkoztak. A brit Venom Prison lemondta novemberi turnéját a Decapitateddel, Facebook-posztjában pedig felhívta a figyelmet a számtalan hasonló esetre. Az igazságos eljárás fontosságát és az ártatlanság vélelmét emelték ki a britek, hozzátéve viszont: a hasonló esetek többségében ki szokott derülni, hogy közel sem hamis vádakról van szó.

Ha a Decapitatednek az ítéletig valóban ki is jár az ártatlanság vélelme, akadnak olyan zenészek, akiket már jogerősen elítéltek erőszakos bűncselekményekért. Az egyik legnagyobb vihart a norvég black metal színtér kavarta a 90-es évek elején. Az öngyilkossággal és templomgyújtogatásokkal súlyosbított közeg egyébként is hírhedt volt már, de ahhoz egy brutális gyilkosság kellett, hogy tényleg mindenki róluk beszéljen. A Burzum mögött álló Varg Vikernest 1993 augusztusában tartóztatták le egy másik zenekar, a Mayhem gitárosának meggyilkolásáért. A következő év májusában bűnösnek is találták mind a merényletben, mind korábbi templomgyújtogatásokban, és 21 év börtönre ítélték.

Anders Breivik ügyében persze már láthattuk, miféle börtönviszonyok jellemzik Norvégiát, így nem lepődhettünk meg Vikernes sorsán sem. A rácsok mögött szintetizátoros lemezeket rögzített, és egy szökési kísérlet ellenére csupán 14 évet kellett leülnie.

Bár 2009-ben került szabadlábra, 2007-ben egy fia is született feleségétől, Marie Cachet-től. (Megszökni is egy „rövid eltáv” során tudott.) Szabadulása óta egy francia farmon él, folyamatosan hozza ki a lemezeket, és saját Youtube-csatornáján beszél az égvilágon bármiről, ami eszébe jut. (Túlsúlyos emberekről, vegánokról vagy szélsőjobbos nézeteiről.)

Vikernes egyébként önvédelemre hivatkozott, és arra: áldozata, Oystein „Euronymous” Aarseth a meggyilkolását tervezte. Utóbbi egyébként színtérszervezőként levelezésben volt a fél világgal, és még egy japán black metal csapatot (Sigh) is ő fedezett fel. „Én csak annyit tudtam erről, hogy hívogattam ezeket az embereket, akik egyszer csak nem vették fel a telefont, és csak utána hallottam, hogy mi történt. Elég kemény volt” – nyilatkozta az Origónak 2012-ben Csihar Attila, aki már a Mayhem ’94-es lemezén énekelt, tíz évvel később pedig állandó tag lett.

A walesi Ian Watkinst, a Lostprophets énekesét pedofília miatt ítélték el. A zenekar a Myspace-generáció tagjai körében vált népszerűvé a 2000-es években. A sikermenet egész 2012-ig tartott, akkor derült fény az énekes bűncselekményeire. Watkins többek közt egy 13 év alatti gyermeket is megpróbált megerőszakolni. A történtekért egy évvel később 29 év börtönre ítélték. Utólag egész más fénytörésbe kerülhetett a csapat egy korábbi klipje, az A Town Called Hypocrisy is, amiben Watkins kislányokkal ugrált, és előttük tett kétértelmű szexuális utalásokat.

A Faulkner-regényről elnevezett amerikai As I Lay Dying énekesét szintén 2013-ban tartóztatták le. Az ún. metalcore stílusba sorolt csapat egy időben az énekessel együtt kereszténynek vallotta magát. Ez nem akadályozta meg a zenészt abban, hogy megpróbáljon egy bérgyilkost fogadni a felesége megöletésére, amiért 2014-ben hat évre ítélték. A történtek után Lambesis arról beszélt, hogy csak a lemezeladásokért mondták magukat kereszténynek – ezt a többi zenekartag élesen elutasította. Tavaly decemberben aztán szabadlábra került az énekes, és úgy hírlik, teljesen új tagokkal újra aktivizálná csapatát.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.18.